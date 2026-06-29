菅原圭の新曲「孔雀」が、7月4日より放送開始となるTVアニメ『黄泉のツガイ』第2クールエンディングテーマに起用。また、あわせてジャケット写真も公開となった。

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本楽曲は、同作のオープニングテーマを務める音田雅則による書き下ろし曲となっており、オープニングテーマ「back shot」の菅原圭によるカバーとともに、7月5日に2曲同時配信リリースされる。

菅原圭は今回の起用について「お話を頂く前から私自身ずっと追っていた大好きな作品だったので、音田さんから届いたお手紙を読んで、楽曲を聴いて、勝手に「黄泉のツガイ」談義をしているような気持ちでレコーディングさせてもらいました。本当に楽しかったです！」とコメントしている。

＜菅原圭 コメント＞

エゴなのか、愛なのか。そんなことはもうどうでもいい。揺らぎ続ける不確かな希望を祈らずにはいられない。ただ、あなたに生きていてほしい。そんな、複雑でそれでいてひたすらまっすぐな執念を込めて歌いました。

お話を頂く前から私自身ずっと追っていた大好きな作品だったので、音田さんから届いたお手紙を読んで、楽曲を聴いて、勝手に「黄泉のツガイ」談義をしているような気持ちでレコーディングさせてもらいました。本当に楽しかったです！

（文＝リアルサウンド編集部）