◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会予選（２０、２１日・淡路佐野運動公園第二野球場ほか） ▽中学生の部・決勝 三国ボーイズ６ー１大野ボーイズ

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が２０、２１日に行われ、続々と代表チームが決まった。兵庫県東支部は延長戦でサヨナラ勝ちした兵庫夙川ボーイズが５年ぶりの切符奪取。兵庫県西支部では播磨ボーイズが１点差で勝利し、４年ぶりの本戦出場を決めた。和歌山県支部は１イニング１０得点で逆転コールド勝ちした和歌山ボーイズが７年ぶりの代表権獲得。福井県支部からは三国ボーイズが、２８年ぶりに夏の全国の扉を開いた。

２８年間、紡いできた思いが結実した。三国が決勝を快勝し、１９９８年以来の選手権切符奪取。「鯖江ボーイズに勝てて、いい流れで優勝できた」と金澤主将。夏６連覇中で、春夏は８季連続だった“支部絶対王者”鯖江を準決勝で破った勢いそのまま、頂点に立った。

初回に小泉が先制打。４番・高倉も適時三塁打で続くなど、いきなり３点先行した。２回は白崎、金澤が適時打。４回には小泉が２本目のタイムリーを放った。投げては先発・高倉が５回２安打１失点。失点も敵失が絡み、無安打で許したものと文句なしだった。

今大会は全３戦でスターターを担った背番号３２に救援陣の青山、坂部、金澤とで計５失点。全試合で６得点以上の計２２得点の打線とかみ合った。主砲の高倉が「全国大会でも優勝を目指したい」と言えば、金澤も「全国大会でも個人として結果を出して、チームとしても勝ち進みたい」。久々の夢舞台で暴れ回る。