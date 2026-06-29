日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の倉本昌弘副会長が２９日、都内で理事会後に会見し、７月２日開幕のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品（栃木・西那須野ＣＣ）に出場することを明かした。

国内男子ツアー３０勝の永久シード保持者で７０歳歳の倉本は、ジャパンゴルフツアー選手会主催の同大会に初出場。「エージシュートと最年長予選通過を狙いたい」と意気込んだ。さらに、「加藤金次郎と一緒に回りたい。１６歳と７０歳で５４歳差。孫くらいだね！」とノリノリ。２週前のＡＣＮツアー「アイゴルフシェイパー・チャレンジ」で１６歳４４日のツアー最年少記録で優勝した加藤金次郎（フリー）と同組でのプレーを熱望した。

倉本は今季、５月の関西オープンに出場。初日に７０代ではツアー史上２人目のイーグルを奪ったが、杉原輝雄さんが持つ最年長予選通過記録（６８歳３１１日）の更新は逃した。次戦は８月のＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタでレギュラーツアーを“卒業”すると表明していたが、選手ら周囲からプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品の出場を提案され、参戦が決まった。