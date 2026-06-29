◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会予選（２０、２１日・淡路佐野運動公園第二野球場ほか） ▽中学生の部・決勝 和歌山ボーイズ１０ー３和歌山御坊ボーイズ＝５回コールド＝

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が２０、２１日に行われ、続々と代表チームが決まった。兵庫県東支部は延長戦でサヨナラ勝ちした兵庫夙川ボーイズが５年ぶりの切符奪取。兵庫県西支部では播磨ボーイズが１点差で勝利し、４年ぶりの本戦出場を決めた。和歌山県支部は１イニング１０得点で逆転コールド勝ちした和歌山ボーイズが７年ぶりの代表権獲得。福井県支部からは三国ボーイズが、２８年ぶりに夏の全国の扉を開いた。

叫んで、跳んで、抱き合って、感情むき出しに喜んだ。和歌山が一挙１０得点の大逆転劇で、７大会ぶりに夏切符を獲得。先発で４回２失点と粘投した田村主将は「最後の全国大会に行けてうれしい」と声を弾ませた。

３点ビハインドの５回。細峪監督が「起爆剤になれば」と送った代打・齊藤の死球から、無死満塁の絶好機を迎えた。長尾の犠飛で１点返すと、４番・田村は不意をつくバント安打。加速する勢いが敵失も誘発し、一気にひっくり返した。

打者一巡して２死一、二塁。文字通り、体を張ってビッグイニングの起点となった９番打者が「流れに乗って絶対ランナーをかえす」と今度は２点三塁打。最後は海瀬が右翼へ特大のサク越え２ランを運び、決着した。

普段はクリーンアップながら、この日は２番を務めた主砲の会心の一撃。「打った瞬間いったなって。最高っす。うれしかった。全国でも打って、勝っていきたい」と光る汗を笑顔で拭った。