◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会予選（２０、２１日・淡路佐野運動公園第二野球場ほか） ▽中学生の部・決勝 播磨ボーイズ４ー３三田ボーイズ

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が２０、２１日に行われ、続々と代表チームが決まった。兵庫県東支部は延長戦でサヨナラ勝ちした兵庫夙川ボーイズが５年ぶりの切符奪取。兵庫県西支部では播磨ボーイズが１点差で勝利し、４年ぶりの本戦出場を決めた。和歌山県支部は１イニング１０得点で逆転コールド勝ちした和歌山ボーイズが７年ぶりの代表権獲得。福井県支部からは三国ボーイズが、２８年ぶりに夏の全国の扉を開いた。

猛追を振り切った。播磨は３点リードの最終回。無死満塁で緊急リリーフした３番手・長澤が１点差に迫られながら、最後は三振で仕留めた。４年ぶりの出場権を奪い「これまでのきつい練習が報われた感じがした」。右腕は両手を突き上げ、駆け寄る仲間を迎えた。

初回に併殺崩れで先制し、さらに２死二塁。川口遼がタイムリーを放ち追加点を挙げた。予選直前に鼻骨骨折も「最後の大会なんで出場を直訴した」。フェースガード装着で強行出場した魂の男が、チームを乗せた。

３回には小林と興津の二塁打で１点。小林は５回にも二塁打し、川口遼の犠飛でホームを踏むなど３安打２得点の活躍だった。投げても先発で６回３安打０封。「これまでの集大成。気持ちを入れて全力で投げた」と投打に光った。

完封、逆転、逃げ切りと多彩な内容で支部制覇。橋本主将は「今までやってきたことを出し切った。チーム一丸となって耐え抜いた勝利」と手応えを明かした。