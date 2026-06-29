日本ハムの北山亘基投手が２９日、先発するオリックス戦（エスコン）へ向け同所で最終調整。キャッチボールや短距離ダッシュで汗を流した。

前回２３日のロッテ戦（エスコン）では、３安打完封の好投。５月以降は負けなしの６連勝中だが「全く（意識）してないです。あえて意識してませんって言ってる訳でもなく、本当にフラットな感じ。年数も重ねてきて、一喜一憂しない感覚というか、良くても悪くても次に向かって進む感覚が自分の中でできてきた」とメンタル面での成長も明かした。

オリックスは４月下旬から３週連続で対戦した相手。“３連戦”は２勝１敗で乗り越え、４度目の対戦にも「３週連続を超えるやりにくさはないですね（笑）。僕も１回リセットされてますし、向こうもその間に、いろんなピッチャーを見てる。ホームでできるんで球場の雰囲気も含めて、自分のペースでは投げやすい球場なんで、あんまり気にはしなくていいのかなと思います」と自信をのぞかせた。

サッカーには詳しくないという北山だが、ニュースなどの報道でもＷ杯の盛り上がりは伝わってくる。「侍に行ってたときは自分は主観でそこにいたんで、日本中が注目してるっていう感覚がわかんなかったんですけど、一歩引いて今回のワールドカップとか見てたら、みんな関心を持って楽しんでるんだなってわかった。もう１回僕らも負けずに、野球選手としてまたみんなに喜んでもらえたらいいなっていうのも、客観的に改めて思いました」と話していた。