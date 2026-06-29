◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会予選（２０、２１日・淡路佐野運動公園第二野球場ほか） ▽中学生の部・決勝 兵庫夙川ボーイズ３ー２神戸ボーイズ＝延長８回＝

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が２０、２１日に行われ、続々と代表チームが決まった。兵庫県東支部は延長戦でサヨナラ勝ちした兵庫夙川ボーイズが５年ぶりの切符奪取。兵庫県西支部では播磨ボーイズが１点差で勝利し、４年ぶりの本戦出場を決めた。和歌山県支部は１イニング１０得点で逆転コールド勝ちした和歌山ボーイズが７年ぶりの代表権獲得。福井県支部からは三国ボーイズが、２８年ぶりに夏の全国の扉を開いた。

ナインの思いを乗せた打球が伸びた。同点の延長８回。１死満塁のタイブレークで兵庫夙川・松田が右中間を破った。チーム初の春夏連続全国出場を決めるサヨナラ打。主砲は「（４番起用の）期待に応えたかった。打った瞬間に決まったと思った」と声を弾ませた。

ヒーローは１人じゃない。先発・古谷は初回を除き毎回走者を背負ったが「勝てばチームの歴史を変えられる。抑えるしかない」と粘って６回２失点。バットでも４回に三塁打し、大島の同点犠飛を呼んだ。

１点を追う３回には敵失で出た走者を黒田が安打で進め、甲斐が送り、倉地が犠飛。その倉地は７回からの救援でも２回を０封し、劇打につなげた。各自が仕事をこなした結果の勝利だった。

２度のビハインドをはね返し「点を取られても、取り返すのが自分たちの野球」と強調した冨田主将が続けた。「春はベスト８止まりで悔しい思いをした。それを超えたい」。成長した姿を全国のライバルにぶつける。