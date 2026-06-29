ワールドカップ 30日は日本VSブラジル 日本代表ユニフォームの売り上げは予想の5倍 選手の活躍を見て興味持った人も
6月30日に迫ったブラジル戦。日本代表を応援しようと、名古屋のスポーツ用品店には28日も多くの人が訪れていました。
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（矢野司記者）
「ワールドカップ日本代表戦を前に、スポーツ用品店では日本代表のユニフォームやグッズが所狭しと並んでいます」
（娘）
「上田綺世選手のTシャツを買いに来た。ゴールを2回決めていたから」
「娘は（もともと）興味がなかったが、上田選手の活躍に興味を持った」
ユニフォームの売り上げは予想の4～5倍
この店では5月、代表メンバーが発表されてからのユニフォームの売り上げは1000着以上といいます。
（Alpen NAGOYA サッカーアドバイザー 柴田京太さん）
「売り上げは店が想像していた4～5倍の数字」
中でも人気は…
（柴田さん）
「鎌田大地選手・中村敬斗選手・佐野海舟選手が人気。冨安健洋選手も復帰したとか、この店舗でいえば愛知出身の菅原由勢選手も人気」
また、この店限定の有料サービスとして、ユニフォームに好きな名前や番号を入れることも可能だということです。
憧れの選手と同じものを… 静岡から買い物に
憧れの中村選手モデルのスパイクを置いていることを聞きつけ、静岡県浜松市から来店した中学1年生のサッカー少年に話しを聞くと…
（中学1年）
Q.なぜ中村敬斗選手モデルに？
「めちゃくめちゃかっこいいから」
Q.同じだとモチベーションは上がる？
「うん」
代表選手の活躍で、サッカーファンのすそ野は確実に広がっているようです。
（柴田さん）
「子どもは中村選手のドリブルを見て『あのようになりたい』とか、シューズも『中村選手が履いているから これがいい』という声が多い。（代表には）ベスト16の壁を越えてもらって、1人でも多く日本代表のサッカーファンが増えることを期待」
「ガンバレ日本！」