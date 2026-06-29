まるでヨーロッパの小さな町のベーカリー

町田駅から徒歩約1分。ヨーロッパの街角に迷い込んだような外観が特徴のベーグル専門店「Mrs.BAGEL 町田店」が見えてきます。「おなかみちる、こころみちる」をコンセプトに、ベーグルだけでなく、その時間や空間ごと楽しんでもらえるようなお店作りをしているのだそう。

店内は、ロンドンの小さなベーカリーやヨーロッパのアパートのようなデザイン。ロンドン生まれ・南フランス育ちの女性「ソフィ」が暮らす家をイメージした世界観で、サモエドの「マックス」とブリティッシュショートヘアの「ミロ」と一緒に過ごす、何気ない日常を感じることができます。店内のあちこちに「マックス」や「ミロ」のイラストや、かわいらしい足跡が散りばめられていて、思わず見渡したくなる遊び心あふれる空間です。

棚にはレコードや古いポスター、カメラなどのアンティーク雑貨が多く飾られていて、レンガ調の壁と相まってどこか懐かしく温かみを感じます。



一般的なベーグルは、生地の密度が高くずっしりとした噛みごたえですが、「Mrs.BAGEL」はふわもちの食感が特徴。複数の国産小麦をブレンドし、それぞれの小麦のよさを生かすことで、独特の食感を作り出しています。水分量や発酵時間も細かく調整し、口あたりも滑らかになるように研究を重ねたのだそう。今回は、そんなこだわりのベーグルのなかからおすすめの4種をご紹介します。

「サモエドベーグルサンド」880円

マスコットキャラクター「マックス」をモチーフにした看板メニュー「サモエドベーグルサンド」。表面にココナッツをまぶし、サモエドのモフモフな毛並みを表現しています。特徴的な三角の耳はホワイトチョコレート。思わず写真を撮りたくなるかわいらしいビジュアルのベーグルです。人気のあまり、午前中で売り切れてしまうこともあるのだそう！

「サモエドベーグルサンド」は、北海道根釧地区の生乳を使用したクリームチーズをもちふわ食感のベーグルにたっぷりとサンド。やさしいミルクの風味とまろやかなコクが口いっぱいに広がります。あっさりとした甘さで、世代を問わず親しまれています。

「アップルシナモンとクリームチーズのベーグルサンド」920円

北海道産クリームチーズと、じっくり煮込んだリンゴをサンドした「アップルシナモンとクリームチーズのベーグルサンド」。表面の香ばしいカスタードが、リンゴとクリームチーズの甘みをいっそう引き立てます。隠し味の蜂蜜がコクをプラスし、シナモンの香りがほんのりと広がるぜいたくなデザートサンドです。

一つ一つ丁寧に作られるベーグル。時間によっては、仕上げにカスタードをバーナーで炙る様子を目の前で見ることもできます。あふれそうなクリームのボリューム感に思わずうっとりしてしまう、甘いもの好きにはたまらない逸品です。



ランチにぴったりな食べごたえ満点のベーグル

「生ハムとルッコラのベーグルサンド」920円

ランチにもぴったりなおかず系ベーグル「生ハムとルッコラのベーグルサンド」。クリームチーズとドライトマトを合わせた特製スプレッドにオリーブオイルとブラックペッパーを利かせた、大人な味わいが魅力です。ルッコラの香りがアクセントになり、生ハムのジューシーさとも相性抜群。ベーグルからあふれ出るほどたっぷりと詰められた具材に食欲がそそられます。

生ハムの塩味とクリームチーズのコクはワインとも好相性！ リッチなひとときを過ごせます。

「プレッツェル」450円

シンプルながらも香り豊かで食べやすい「プレッツェル」は、ふわもち生地を存分に味わえるのが特徴。一般的なハード系のベーグルとは違いふんわりとやわらかく、止まらない食べやすさに仕上がっています。

外側の香ばしさと、中のほんのりとした甘さの両方を楽しむことができるので、韓国式のベーグルを堪能したい人にぴったり！



スタッフが毎日手作りをしているクリームチーズは、単品でも販売しています。しょっぱい系から甘い系まで揃っていて、なかでも人気は「オレンジクリームチーズ」380円。さわやかなオレンジとほのかな苦みがベーグルによく合うのだそう。クリームチーズだけを購入するお客さんも多いほど大人気の商品です。

マスコットキャラクターの「マックス」と「ミロ」がデザインされたオリジナルグッズも多数販売。「タンブラーグラス」1880円や「ステッカー」330円、「オリジナルTシャツ」4400円などが揃います。

一番人気の「マグカップ」2750円は、ベーグルと一緒にティータイムに使えば、よりお店の世界観に没入できますね。

こだわりのふわもちベーグルサンドを堪能できる「Mrs.BAGEL 町田店」。ベーグルのおいしさはもちろん、アンティークな店内や独自の世界観も楽しめます。人気のあまり売り切れてしまう日もあるので、お目当てのベーグルがある人は早めの来店がおすすめです。

■Mrs.BAGEL 町田店（みせすベーぐる まちだてん）

住所：東京都町田市原町田4-3-14 白鳥ビル1F1-B

TEL：042-851-8846

営業時間：11〜18時

定休日：無休



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Text：鍛治美月（vivace）

Photo：Mrs.BAGEL 、鍛治美月（vivace）



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