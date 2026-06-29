キム・スヒョンを苦しめた悪質ユーチューバー、ソウル拘置所の独房に収容中と判明　7月に初公判

キム・スヒョンに関する疑惑を主張してきたユーチューバーが、独房で収監生活を送っていることが確認された。

YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」の代表、キム・セウィだ。

【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際

6月29日、韓国の法曹界によると、キム・セウィは今月初めから現在まで、ソウル拘置所の独居室に収容されている。

法務部矯正本部の関係者は「当該機関で、収容管理の観点から独房に収容したもの」と説明した。矯正当局は通常、収容者を共同室に配置するが、収容者の保護や矯正施設の秩序維持が必要だと判断した場合、関連手続きを経て独房を割り当てることができる。

矯正当局は、キム・セウィが独房に割り当てられた具体的な理由については公開していない。

キム・セウィ側は、自身を告訴・告発した被害者たちから身辺に危険が及ぶ可能性があるとして、独房収容の必要性を主張したとされる。

（写真提供＝OSEN）キム・セウィ

これに関連し、YouTubeチャンネル「商売の神」を運営するウン・ヒョンジャンの発言も再び注目されている。ウン・ヒョンジャンは、キム・セウィが拘束された翌日の5月27日、ライブ配信で「刑務所に入って楽に過ごせると思うな」と発言したことがある。

ウン・ヒョンジャンは先に、キム・セウィが自身に関する株価操作説を虚偽として流布したとして、名誉毀損の疑いで告訴していた。

キム・セウィは、先立って5月25日に開かれたユーチューバー・ツヤン（本名パク・ジョンウォン）へのストーキング・脅迫容疑事件の初公判にも、テロの脅威を理由に出廷しなかったと伝えられている。

なお検察によると、キム・セウィは、キム・スヒョンが過去に未成年だった故キム・セロンさんと交際し、キム・セロンさんの死亡の直接的な原因がキム・スヒョン側による債務返済の圧迫だったという趣旨の虚偽事実を、ユーチューブなどを通じて流布した疑いを受けている。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

また、キム・スヒョンの私的な写真を配信で無断公開し、私生活に関する資料を暴露するかのように言及しながら、公開謝罪を要求した疑いも適用された。

キム・セウィは関連容疑を否認しており、初公判は7月24日に開かれる。