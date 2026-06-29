鈴木紗理奈、田中みな実の結婚＆妊娠発表に「こちらに集中して」会見で笑い誘う 渾身のネタも披露【おちたらおわり】
【モデルプレス＝2026/06/29】女優の鈴木紗理奈が、6月29日、都内で行われた中京テレビ・日本テレビ系 新水曜プラチナイトドラマ「おちたらおわり」（7月1日より毎週水曜 24時24分〜／※初回は24時34分〜）の制作発表記者会見に、フリーアナウンサーの宇垣美里、女優の篠田麻里子、佐津川愛美、風吹ケイとともに出席。同日、結婚を発表した田中みな実に触れる場面があった。
【写真】宇垣美里・篠田麻里子・鈴木紗理奈ら、真紅ドレス姿で集結
累計発行部数1000万部を越えドラマ化もされたヒット作「ライフ」の漫画家・すえのぶ氏原作の「おちたらおわり」を実写ドラマ化した本作。一見きらびやかな新築タワーマンションを舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”となっている。
会見冒頭、元ファッションライターでタワマンの3階に住む楠紗都を演じる鈴木は「みなさんお忙しい中、そして田中みな実さんの妊娠と結婚が気になっている中、こちらを気にしていただきありがとうございます」とコメントして会場の笑いを誘った。続けて「記事になる情報は他にもあると思いますが、こちらに集中して私たちのドラマ、そして出演者の魅力を広げていただければなと思います」と記者にアピールしていた。
MCから「ドラマの撮影終了後、5人で集まったのは久しぶりですか？」と声をかけられると、主人公・月島明日海を演じる宇垣は「いやっ、2日前に会いました。5人で焼肉をしました」と告白。鈴木が「私が来月お誕生日で、サプライズで（お祝いをしてもらい）、私は48歳なんですけど、フォーティーエイト（48）を卒業するので…」とコメントすると、元AKB48で明日海の因縁の相手・真宮孔美子を演じる篠田は「ちょっと滑ってます」とツッコんで笑わせ、鈴木は「田中みな実さんに勝てるかなと思って仕込んできたんだけどダメ？『鈴木沙理奈フォーティーエイト卒業』はダメだね」と残念がっていた。（modelpress編集部）
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◆宇垣美里主演「おちたらおわり」
累計発行部数1000万部を越えドラマ化もされたヒット作「ライフ」の漫画家・すえのぶ氏原作の「おちたらおわり」を実写ドラマ化した本作。一見きらびやかな新築タワーマンションを舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”となっている。
◆鈴木紗理奈、田中みな実の話題で笑い誘う
会見冒頭、元ファッションライターでタワマンの3階に住む楠紗都を演じる鈴木は「みなさんお忙しい中、そして田中みな実さんの妊娠と結婚が気になっている中、こちらを気にしていただきありがとうございます」とコメントして会場の笑いを誘った。続けて「記事になる情報は他にもあると思いますが、こちらに集中して私たちのドラマ、そして出演者の魅力を広げていただければなと思います」と記者にアピールしていた。
MCから「ドラマの撮影終了後、5人で集まったのは久しぶりですか？」と声をかけられると、主人公・月島明日海を演じる宇垣は「いやっ、2日前に会いました。5人で焼肉をしました」と告白。鈴木が「私が来月お誕生日で、サプライズで（お祝いをしてもらい）、私は48歳なんですけど、フォーティーエイト（48）を卒業するので…」とコメントすると、元AKB48で明日海の因縁の相手・真宮孔美子を演じる篠田は「ちょっと滑ってます」とツッコんで笑わせ、鈴木は「田中みな実さんに勝てるかなと思って仕込んできたんだけどダメ？『鈴木沙理奈フォーティーエイト卒業』はダメだね」と残念がっていた。（modelpress編集部）
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