【プラチナコレクションNo.1 T-4ブルーインパルス1番機】 8月 再販予定 価格：5,478円

童友社は、塗装済み完成品「プラチナコレクションNo.1 T-4ブルーインパルス1番機」を8月に再販する。価格は5,478円。

本製品は、航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」より、3代目ブルーインパルスが使用する高い運動性能と安定性を兼ね備えた機体「T-4」を、同社の塗装済み完成品モデル「プラチナコレクション」から1/72スケールで商品化したもの。

着陸状態を再現しており、塗装は、ブルーとホワイトを基調としたシンプルなデザインに「日の丸」の赤がくっきりと映える、美しい仕上がりとなっている。

モデルは、実機のカラーリングを完璧に再現。また、簡単に組み立てられるディスプレイスタンドも付属しているため、パッケージから出して、すぐに机上に飾って楽しむことができる。

「プラチナコレクションNo.1 T-4ブルーインパルス1番機」

スケール：1/72スケール

Copyright(C)DOYUSHA MODEL CO., LTD. All rights reserved.