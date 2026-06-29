【1位〜6位】6月30日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】乙女座 総合運：★★★★★

まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。すると今日は、ほかのことでもすばらしいアイディアがひらめいたり、自信が湧いてきたりするはず。趣味仲間と過ごすのなら、普段から気があう人を選ぶのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。



金運

これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。まわりから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。



ラッキーアイテム：スカーフ



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。金運これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。まわりから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。ラッキーアイテム：スカーフラッキーカラー：ゴールド

【2位】牡羊座 総合運：★★★★☆

いろいろなことが、想像以上にうまくいきそうな嬉しい運気の日です！協力してくれる人も現れそう。行き詰まっていることがあれば、素直に周りに話してみてください。手を差し伸べてくれた人には、素直に感謝して甘えましょう。



恋愛運

恋人や好きな人と関わると、普段なら盛り上がる話題でもケンカになってしまいそう。ただ、関わらずにいれば、愛情や信頼が変わることはありません。自分からの連絡は控えて、相手からの連絡には優しく、当たり障りのない返事が正解。



金運

お金との縁が最高に強くなる運気の日です。｢たくさん稼ぎたい｣｢いっぱいお金がほしい｣と貪欲になってOK！ただし、楽をして稼ごうとしないことがポイント。稼ぐ能力と金運に、同時に磨きをかける心がけがですごしましょう！



ラッキーアイテム：観葉植物



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】魚座 総合運：★★★★☆

運気の追い風が吹いてきて、何事にも堂々と取り組めそうです。苦手なこともうまく進んで、自信につながる可能性大。「こうしてみよう」と思いついたら、早速行動を起こしてみて。誰かに相談するよりも、自分のひらめきを信じましょう。



恋愛運

恋か友情か、となれば、友情を優先したくなる日。そして、その気持ちに素直に従うことで、結果的には恋もうまくいく運気です。また「友達のために何かをしたい」という気持ちがあるのなら、恋の相手に相談してみるのも〇。



金運

｢どうして今まで、思いつかなかったんだろう？｣と、不思議に思うようなアイデアが湧きそうな金運です。友達との雑談が、そのきっかけかも。細かいことを考え過ぎず、思いついたことを実践してみて。さらにいい考えが浮かぶ可能性大！



ラッキーアイテム：携帯電話



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】蟹座 総合運：★★★★☆

今日は、人づきあいを純粋に楽しむことができそう。「聞いてほしい」という雰囲気を出している人の話に、まずは耳を傾けてみてください。想像以上にワクワクしたり、なにかあなたのためになる情報が舞い込んできたりしそうです。



恋愛運

幸せな恋を一緒に育んでいくことができる人と出会える可能性大！自分ひとりで恋の相手を探そうとしないで。友だちや知人などを頼りにするほうが、より幸せな恋へとつながりそうです。また、恋の相手には、無邪気な笑顔を見せると〇。



金運

まわりにあわせて自分もお金を出さなければならない、そんなこともありそうな運気です。ただ、それ以外の部分では、予算以上のお金はかからないはず。また、人付きあいにきちんとお金を使うことで、自分自身に納得できる日でもあります。



ラッキーアイテム：手鏡



ラッキーカラー：ピンク

【5位】蠍座 総合運：★★★★☆

心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。



恋愛運

出会った人に一目ボレされたり、知り合いが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！



金運

｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習い事やセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることは1つに絞るのがポイントです。



ラッキーアイテム：デンタルリンス



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】射手座 総合運：★★★☆☆

「こんな魅力を手に入れたい」と思っていることに、今日は時間とエネルギーを使ってみてください。すぐに手応えを感じられるでしょう。そして、自分で思う以上に魅力がアップしているはず。憧れている人のまねをするのも〇。



恋愛運

今日は、強引な人のペースに巻き込まれそうになるかも。「恋人として付き合う気がない」と感じたら、ストレートな言葉で伝えてOK。また、自分の体のケアにたっぷり時間をかけると、恋の魅力がアップする1日です。



金運

あなたが今後、さらに多くのお金を稼ぐためのきっかけやヒントがもたらされる運気です。副業や投資など、お金に関する話が舞い込んできたら、ひとまず聞いてみてください。｢危険だ｣｢怪しい｣と最初から決めつけないことがポイント。



ラッキーアイテム：ルームウエア



ラッキーカラー：グリーン