コメの値下がりが続いています。県内のスーパーでは5キロ3000円台前半のものが多く並ぶようになったほか、中には驚きの安さで売られている店舗も。新米シーズンが近づくなか、今後の価格はどうなるのか…専門家に聞きました。



（買い物客）

「今まではうどん、スパゲティが多かったけど、今はお米を食べるようにしています」



（買い物客）

「安くなった分、他のおかずを買おうかなと思う」





コメ不足から一転、いわゆる“コメ余り”で下落傾向が続くコメの販売価格。農林水産省によると6月15日から21日に全国のスーパーで販売された5キロあたりのコメの平均価格は3590円。5週ぶりにわずかな値上がりとなりましたが依然値下がりの傾向にあり、2025年の同じ時期と比べると211円の値下がりとなりました。先週、静岡市内のドラッグストアを訪ねてみると。（永見 佳織 アナウンサー）「令和のコメ騒動の時には店頭から消えていたコメ。現在は潤沢にそろっています。価格も高いときには5kg4000円以上していましたが、現在はといいますと、3000円台まで下がってきています」さまざまな品種のコメがずらりと並ぶなか、そのほとんどが5キロ3000円台です。（杏林堂薬局 静岡小鹿店 山田 舞花 副店長）「銘柄による差もあるんですけど、この1,2か月で5kgあたりのおコメで300～500円ぐらい値下げされているというような印象があります」さらに別のスーパーのコメ売り場では…。このスーパーでは、1か月ほど前から“5キロ3000円台前半”のコメが多く並ぶように。現在の最安値は3298円。人気ブランド米「秋田県産 あきたこまち」の価格をみても、2025年6月は5キロ 4623円でしたが、現在は3867円にまで値下がりしています。市場に出回るコメの量が増えたことで、仕入れ価格も高騰前の水準に近づいてきたといいます。（ヒバリヤ 営業本部 山岸 達也 執行役員）「在庫が多い商品はこちらの方から話をして、『これ全部もらうので安くしてください』という話ができやすくなった。新米が出るに向けて一段、価格が下がるなと見ています」さらに29日、会員制大型スーパー「コストコ」の売り場に並んでいたのは…。なんと10キロ4680円のブレンド米。5キロ換算ではまさかの2340円と、“コメ騒動前”の価格です。（コストコ 浜松倉庫店 柴田 始彦 副倉庫店長）「一時の価格よりはカートの中に入れやすいと思う。今週も入荷はあるので、基本的には在庫が無くなることが無いようにしていく」一方、コメ価格の値下がりに生産者からは悲痛の声が。これは静岡･菊川市でコメ農家を営む長谷川さん。（コメ農家 長谷川 正之さん）「今は出穂の状態ここから花が咲いて受粉して実っていく段階」通常のコメよりも収穫時期を早く迎える“早場米”を育てていて、7月下旬ごろから収穫が始まります。燃料費など生産コストの高騰に悩まされる中、コメ価格の下落により収入が減ってしまう懸念が高まっていて、今後の価格次第ではまさに“死活問題”だといいます。（コメ農家 長谷川 正之さん）「前よりはだいぶ高い値段だが、これ以上下がるとこれから新米の刈り取りになって新米が出にくくなると困る。（肥料も資材も）必要な物なので買うしかない。肥料や資材がないと収穫量が下がって収入も少なくなる。どんどんマイナスばかり」2026年に入ってから緩やかに続いている“コメ価格の下落”。新米シーズンも近づく中、今後のコメ価格はどうなっていくのでしょうか？コメの価格動向に詳しい荒幡 克己教授は…。（コメ政策に詳しい 日本国際学園大学 荒幡 克己 教授）「今出回っているコメは、かなり在庫をさばこうとしているので、（新米の流通で）これよりも安くなるかはちょっと分からない。少なくとも1年前の新米よりは安くなるかなと見ております」2025年に比べると値下がり傾向は続くと話しますが、「高騰前の2023年以前の水準に戻る可能性はかなり低い」といいます。（コメ政策に詳しい 日本国際学園大学 荒幡 克己 教授）「そもそも2023年以前の価格が安すぎたという状況…(5キロ）2000円は安すぎた、かといって4000円を超えたのは高すぎたということで、本来の姿と言いますか…正常な価格に今秋はなってくれれば望ましい」