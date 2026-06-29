FIFAワールドカップ2026。いよいよ日本時間の30日、ブラジルとの大一番を迎えます。アメリカから最新情報を伝えてもらいます。

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決勝トーナメント1回戦、ブラジル戦のキックオフまで10時間と迫った、テキサス州ヒューストン・スタジアム前に来ています。

今も生暖かい風が吹いているのですが、こちら日中の最高気温はおよそ35℃。体感では40℃を超えるなど、非常に暑いんですが、スタジアムは開閉式の屋根がついていまして中は空調がきいていますので、選手たちは快適にプレーできるということです。

──ここからは負けたら終わりの一発勝負が始まりますが、選手の雰囲気はいかがですか。

はい、練習が公開されたので取材してきました。前日練習は冒頭の15分が公開されまして、選手のみなさんは笑顔がありつつも、やや緊張した面持ちでした。

ケガの影響でここ2試合を欠場していた久保建英選手も姿をみせたんですが、左ヒザにはテーピングを巻き、別メニューの調整を行っていました。森保監督はあすも欠場と明言しています。

また前日会見で、森保監督は優勝候補であるブラジルを相手に闘志を燃やしていました。

森保一監督

「本気のブラジルとこのW杯で戦えることが、我々の未来にとって大きな財産になる。歴史が変わるようなことが起こせるようにベストを尽くしたい」

──森保監督はいつも選手を信じて寄り添っているイメージがあるのですが、そのなかで選手は失敗を恐れずにチャレンジできるんじゃないかなと思いました。歴史を塗りかえる戦いを期待したいですね！ブラジルの方たちは、日本戦をどのようにみているんですか？

はい、スウェーデン戦後にサッカー取材歴20年以上のブラジル人記者に話を聞いたのですが、「日本は組織的なチーム。特に中盤の3人、鎌田大地選手、中村敬斗選手、田中碧選手は驚異的。私や同僚は日本と対戦したくないと思っていた」とおっしゃっていました。

サッカー王国・ブラジルに立ち向かう決勝トーナメント1回戦は、日本時間30日午前2時キックオフです。

（6月29日午後4時ごろ放送『news every.』より）