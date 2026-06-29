ミスタードーナツ公式Xは6月29日に投稿を更新。夏にぴったりなドーナツの楽しみ方が話題を集めています。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

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ミスタードーナツ公式X（旧Twitter）は6月29日に投稿を更新。ドーナツを凍らせて楽しむ新しいカスタマイズを提案しました。

【投稿】ミスドが提案する夏の新食感とは？

凍らせドーナツを提案

同アカウントは「夏もドーナツを楽しみたいという人におすすめ　#凍らせドはいかがですか？　やってみたい！と思ったらいいね　ラップに包んで3時間程度冷凍するだけで完成　いつもと違う新しい食感が、とても新鮮でCOOLです」とつづり、画像を1枚載せています。

チョコファッション、エンゼルフレンチ、エンゼルクリーム、ダブルチョコレートの4種類を公式おすすめカスタマイズとして紹介。ラップに包んで3時間程度冷凍するだけで、いつもとは違う新しい食感が楽しめるとのことです。

コメントでは、「やったことない」「ラップに包むなんて丁寧な暮らししてなかった。買った箱ごと冷凍してた……」「やってみたい」「夏もドーナツを楽しみたいよね」などの声が寄せられました。

台湾生まれのフローズンドリンクも紹介

15日の投稿では、台湾生まれの新食感スイーツも紹介。「ぷにゅんフングイフルーツティ　台湾生まれの新食感スイーツ！　本場台湾でも大人気のトッピング　シャリもぐフルーツフローズン　果肉やフルーツゼリーをミックスした、暑い季節にぴったりなフローズンドリンク」とつづり、ピーチ&ドラゴンフルーツやパイン&マンゴー&パッションフルーツといった、暑い季節にぴったりのカラフルなフローズンドリンクの動画を公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:All About ニュース編集部)