「凍らせドはいかがですか？」ミスド、夏の新しい楽しみ方を紹介！ 「ラップに包むなんて丁寧な暮らし」
ミスタードーナツ公式X（旧Twitter）は6月29日に投稿を更新。ドーナツを凍らせて楽しむ新しいカスタマイズを提案しました。
【投稿】ミスドが提案する夏の新食感とは？
チョコファッション、エンゼルフレンチ、エンゼルクリーム、ダブルチョコレートの4種類を公式おすすめカスタマイズとして紹介。ラップに包んで3時間程度冷凍するだけで、いつもとは違う新しい食感が楽しめるとのことです。
コメントでは、「やったことない」「ラップに包むなんて丁寧な暮らししてなかった。買った箱ごと冷凍してた……」「やってみたい」「夏もドーナツを楽しみたいよね」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ミスドが提案する夏の新食感とは？
凍らせドーナツを提案同アカウントは「夏もドーナツを楽しみたいという人におすすめ #凍らせドはいかがですか？ やってみたい！と思ったらいいね ラップに包んで3時間程度冷凍するだけで完成 いつもと違う新しい食感が、とても新鮮でCOOLです」とつづり、画像を1枚載せています。
コメントでは、「やったことない」「ラップに包むなんて丁寧な暮らししてなかった。買った箱ごと冷凍してた……」「やってみたい」「夏もドーナツを楽しみたいよね」などの声が寄せられました。
台湾生まれのフローズンドリンクも紹介15日の投稿では、台湾生まれの新食感スイーツも紹介。「ぷにゅんフングイフルーツティ 台湾生まれの新食感スイーツ！ 本場台湾でも大人気のトッピング シャリもぐフルーツフローズン 果肉やフルーツゼリーをミックスした、暑い季節にぴったりなフローズンドリンク」とつづり、ピーチ&ドラゴンフルーツやパイン&マンゴー&パッションフルーツといった、暑い季節にぴったりのカラフルなフローズンドリンクの動画を公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)