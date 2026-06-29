お笑いコンビFUJIWARAのフジモンこと藤本敏史さん（55）が自身のインスタグラムを更新。13歳の長女と東京ディズニーランドに行ったことを報告し、話題となっています。



【写真】「13歳に見えない」「彼女さんかと」 フジモンと長女のTDL満喫ショットが話題です

「長女と2人でランドにインパ！」と投稿した藤本さん。続けて「せやけど大きなったでほんま笑」とつづり、長女とのショットを複数枚アップしました。



藤本さんは「チップ＆デール」がデザインされた涼しげなシャツ、長女は黒のノースリーブのトップスにデニムという大人コーデで登場。親子でお揃いの「ミッキーサングラス」も着用しています。パーク内のフードを味わったり、シンデレラ城を背景に仲良くポーズを決めるなど、微笑ましい様子がうかがえます。



投稿へのコメントには「スタイル抜群ですやん」「足なっっっが！」「ママ似の美人さんなんだろうな」「親子で可愛すぎる」「成長はあっという間」「彼女さんかと思った」「大人の女性に」「13歳に見えない…！！」「え、マジ」などの声が寄せられました。



長女も「パパの横に並んで写真を撮ると小顔効果 楽しかったし幸せだったにゅーん」とコメントしています。



藤本さんは、元タレント・木下優樹菜さんと2010年に結婚。2012年に長女、2015年に次女が誕生しましたが、2019年に離婚しました。