甘粛省定西市の中医薬産業投資商談会・PRイベントが北京で開催

北京市の人民日報ニューメディアビル内の人民網初心ホールで6月26日、「北京市・甘粛省定西市中医薬産業投資商談会・PRイベント」が開催された。今回のイベントは、中国共産党定西市委員会、定西市人民政府、甘粛省中医薬管理局が共催した。定西市の中医薬資源の優位性と産業基盤を総合的に展示するとともに、京津冀（北京・天津・河北）の科学技術イノベーションプラットフォームとリーディングカンパニーとのマッチングを図り、国家中医薬伝承・イノベーション発展モデルエリアの建設を加速させることを目的としている。人民網が伝えた。

定西市の中医薬で使用される生薬の栽培面積は約14万7000ヘクタール以上で安定している。3つの主要栽培品種であるトウキ（当帰）、オウギ（黄耆）、トウジン（党参）の栽培面積は、中国全土のそれぞれ60％、40％、20％を占める。2025年における定西市の中医薬産業チェーン全体の規模は553億7600万元（1元は約23．8円）に達し、すでに同地域の所得向上と経済発展を支える重要な基幹産業となっている。

挨拶する人民網党委員会委員・副総裁の唐維紅氏



人民網党委員会委員・副総裁の唐維紅氏は挨拶の中で、「中医薬は中華文明の貴重な財産であると同時に、『健康中国』の実現を支える重要な柱でもある。今回のイベントを契機として各方面が協力を深め、良質な生薬資源を産業における優位性と市場における優位性へと転換させていくことを期待している」と述べた。

甘粛省中医薬管理局副局長の王振華氏は、「甘粛省は今後、高水準の生薬原料の生産、その保管・物流、加工・製造、中医薬文化・観光・ヘルスケアの4分野における投資誘致を重点的に進める。原料分野では、トウキ、オウギ、トウジンなどの品種改良とGAP（適正農業規範）拠点の整備に焦点を当てる。流通分野では、中国西部の生薬戦略備蓄拠点および現代的な取引市場の整備に注力する。加工分野では、甘粛省産生薬の主要品種の二次開発と、代表的な甘粛省産生薬の新薬への転換を進める。融合分野では、『中医学診療＋自然療法＋文化体験』を組み合わせた地域全体のヘルスケアエコシステムを構築する」と語った。 優良投資プロジェクトを紹介する甘粛省中医薬管理局副局長の王振華氏



会場では、「新華・中国定西漢方生薬価格指数」も発表された。同指数は定西市に立脚しつつ、全国を対象とした生薬業界の重要な市場指標で、政府の産業政策立案にデータ面での支援を提供するとともに、生薬栽培農家や流通業者、企業が市場リスクを回避するための科学的な参考指標としても活用される。 「新華・中国定西漢方生薬価格指数」を発表・解説する新華社中国経済情報社「新華指数」編集長の于海氏



京津冀地区の製薬企業の代表として、天津紅日薬業の副総裁・龍煥明氏は定西市での投資実績を紹介した。龍氏によると、同社は渭源県の恵まれた生薬資源の強みと市・県政府の効率的な行政サービスに期待し、2018年に現地で投資し工場を建設した。2025年には生薬原料の買い取りを通じて、約4千世帯の農家の安定した所得増加を実現したという。

プラットフォーム参画セレモニーの様子



PRイベントでは、定西市の中医薬関連企業による人民網「828企業サービスプラットフォーム」へのプラットフォーム参画セレモニーも行われた。甘粛扶正薬業科技股份有限公司、渭源県徳園堂薬業有限公司など10社が同プラットフォームに参画することで、全市における優良産地の生薬の生産・販売ルートがさらに拡大されるとともに、同市の中医薬産業が全国的なリソースと結びつき、全国市場を開拓するための重要なルートが構築される。 除幕式の様子



また会場では、「北京・定西中医薬運営センター」の除幕式も行われた。これにより、定西市の中医薬産業の京津冀地区における拠点整備が正式に始動し、定西市の優良産地の生薬が同地域市場へ進出するための恒常的かつ制度化されたサービス支援体制が提供されることになる。（提供/人民網日本語版・編集/YF）