試合前にはトークショーにも出演

DeNAは29日、俳優の志田未来さんが、7月8日に横浜スタジアムで行われる中日戦でセレモニアルピッチを務めることを発表した。試合前のトークショー、イニング間イベントにも登場し、スタジアムを盛り上げる。

7月7日から9日の中日戦は「野球未来創造 SERIES 〜横浜 DeNA ベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜」として開催。志田さんは第2戦のスペシャルゲストとして出演し、自身初となるセレモニアルピッチの大役を務める。

志田さんは球団を通して「神奈川県出身の私にとって、ベイスターズの始球式は、いつか投げてみたいと思っていた夢の一つでした。今回その夢が叶うこと、本当に嬉しく思っています！ 当日はきっとガチガチに緊張すると思いますが、皆さまと一緒に試合を盛り上げられるよう、心を込めて投球したいと思います！」とファンにメッセージを届けた。

俳優として数々のドラマや映画に出演している志田さんは、横浜スタジアムをはじめ全国のスタジアムを訪れるなど、自身のSNSなどで野球やベイスターズへの愛を発信していることでも知られている。当日は、球団愛あふれる志田さんのマウンド姿に、ファンの熱い視線が注がれそうだ。（Full-Count編集部）