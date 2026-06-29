ポムポムプリン×「オンデーズ」コラボ第2弾！ マフィンと一緒の“甘かわいいアイウェア”など発売
メガネブランド「OWNDAYS（オンデーズ）」は、7月2日（木）から、サンリオキャラクター“ポムポムプリン”の30周年アニバーサリーイヤーを記念したアイウェアコレクション「OWNDAYS × POMPOMPURIN」第2弾を、全国の店舗などで発売。それに先駆け、6月25日（木）より、オンラインストア限定で先行予約を開始した。
【写真】コラボ限定グッズもかわいい！ 展開アイテム一覧
■ミニモデルも登場
今回キッズも着用可能なmini modelを加えた全7種類各2色で展開される「OWNDAYS × POMPOMPURIN」第2弾は、のんびり屋さんでマイペースなポムポムプリンの魅力を、毎日にそっと寄り添うアイウェアに落とし込んだコレクション。
「とろ〜り model」は、とろけるカラメルを思わせるカラーが甘かわいいウェリントン型で、テンプルにポムポムプリンとお友だちの“マフィン”のモチーフをあしらい、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインに仕上げている。
また、メガネにもサングラスにも変身できる「おさんぽ model」や、テンプルにチームプリンのみんなが並んだ「なかよし model」などが登場。いずれも、ポムポムプリンのお顔がそのままデザインされたメガネケースとクリーニングクロスがセットで付いてくる。
さらに、コラボ限定グッズも用意。メガネをかけたポムポムプリンがふわもこのクリーニングクロスになった「ふわもこクリーニングクロス」や、ポムポムプリンのシルエット型チャームにメガネがかけられる「2WAYグラスコード」がそろう。
【写真】コラボ限定グッズもかわいい！ 展開アイテム一覧
■ミニモデルも登場
今回キッズも着用可能なmini modelを加えた全7種類各2色で展開される「OWNDAYS × POMPOMPURIN」第2弾は、のんびり屋さんでマイペースなポムポムプリンの魅力を、毎日にそっと寄り添うアイウェアに落とし込んだコレクション。
また、メガネにもサングラスにも変身できる「おさんぽ model」や、テンプルにチームプリンのみんなが並んだ「なかよし model」などが登場。いずれも、ポムポムプリンのお顔がそのままデザインされたメガネケースとクリーニングクロスがセットで付いてくる。
さらに、コラボ限定グッズも用意。メガネをかけたポムポムプリンがふわもこのクリーニングクロスになった「ふわもこクリーニングクロス」や、ポムポムプリンのシルエット型チャームにメガネがかけられる「2WAYグラスコード」がそろう。