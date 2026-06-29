「ここ１週間で一気に状態を上げた」ネイマールは日本戦でピッチに立つのか。アンチェロッティ監督が明言「試合の展開次第だが…」【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯のブラジル代表メンバーに選出され、２年７か月ぶりにセレソン復帰を果たしたスターは日本戦に出場するのか。
ブラジル代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で日本代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。
現地メディア『CNNブラジル』によれば、チームを率いるカルロ・アンチェロッティ監督は日本戦の前日に『CazéTV』のインタビューに対応。ネイマールの起用法に言及した。
現在34歳のFWは右ふくらはぎの怪我の影響で、グループステージの初戦と第２戦を欠場。しかし、24日の第３戦・スコットランド戦に76分から途中出場し、約20分間プレーした。
そんな背番号10について、指揮官は「全体練習に合流してまだ７日だが、コンディションはとても良い」と話す。
「偽９番として起用するプランはある。そのポジションなら試合に関わり続けられるし、パスで崩したり、ドリブルでシュートまで持っていったり、エリア内に飛び込んだりといった彼の持ち味も活かせる」
その上で「ネイマールはここ１週間で一気に状態を上げた。明日の試合の展開次第だが、15分以上の出場も視野に入れている」と明かしている。
日本対ブラジルの一戦は、日本時間で30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ブラジル代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で日本代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。
現地メディア『CNNブラジル』によれば、チームを率いるカルロ・アンチェロッティ監督は日本戦の前日に『CazéTV』のインタビューに対応。ネイマールの起用法に言及した。
そんな背番号10について、指揮官は「全体練習に合流してまだ７日だが、コンディションはとても良い」と話す。
「偽９番として起用するプランはある。そのポジションなら試合に関わり続けられるし、パスで崩したり、ドリブルでシュートまで持っていったり、エリア内に飛び込んだりといった彼の持ち味も活かせる」
その上で「ネイマールはここ１週間で一気に状態を上げた。明日の試合の展開次第だが、15分以上の出場も視野に入れている」と明かしている。
日本対ブラジルの一戦は、日本時間で30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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