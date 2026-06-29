「『アッコにおまかせ！』に出ることが夢だったがもう叶わない」「エビの殻をむくのが早い」反響を呼んだ『テレ東音楽祭』出演者の“伝説”エピソード【午後10時台一覧】
テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』が28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送された。出演者にはテロップで、“伝説”のエピソードが紹介され、SNS上では反響が寄せられた。
【写真】ヤンキーに弁当を奪われた… テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト
以下、午後10時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。
■ano「anoはエビの殻をむくのが早い」
■IMP.「影山拓哉の好きな景色は土手」
■AKB48「伊藤百花のキャッチコピーは『顔面国宝』『顔面世界遺産』『顔面重要文化財』」「文化財保護法では『重要文化財』のなかでも“特に価値が高いもの”を『国宝』として分類している」
■OWV「中川勝就はLUUPで17キロ走行し充電を切らした」
■OWV「本田康祐は『アッコにおまかせ！』に出ることが夢だったがもう叶わない」
■KEY TO LIT「佐々木大光は昨年右膝を怪我したが、なぜか左手に松葉杖を持って歩いていた」
■JI BLUE「川西拓実は危険物取扱者乙種4類を保有している」
■DOZAN11 aka 三木道山「DOZAN11が立ち上げたアパレルブランドの服は足立梨花が愛用している」
■DOZAN11 aka 三木道山「DOZAN11が天ぷらで1番好きなのは紅生姜」
【写真】ヤンキーに弁当を奪われた… テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト
以下、午後10時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。
■ano「anoはエビの殻をむくのが早い」
■IMP.「影山拓哉の好きな景色は土手」
■AKB48「伊藤百花のキャッチコピーは『顔面国宝』『顔面世界遺産』『顔面重要文化財』」「文化財保護法では『重要文化財』のなかでも“特に価値が高いもの”を『国宝』として分類している」
■OWV「本田康祐は『アッコにおまかせ！』に出ることが夢だったがもう叶わない」
■KEY TO LIT「佐々木大光は昨年右膝を怪我したが、なぜか左手に松葉杖を持って歩いていた」
■JI BLUE「川西拓実は危険物取扱者乙種4類を保有している」
■DOZAN11 aka 三木道山「DOZAN11が立ち上げたアパレルブランドの服は足立梨花が愛用している」
■DOZAN11 aka 三木道山「DOZAN11が天ぷらで1番好きなのは紅生姜」