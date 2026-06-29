「雨予報じゃなくても履きたい」「防水スニーカーっぽく見えない」ゴアテックススニーカーの人気モデルは？
以前はアウトドア向けのイメージが強かった「ゴアテックススニーカー」だが、最近は普段の服装にも合わせやすいモデルが増えている。雨の日だけでなく晴れの日も履きたくなるデザインや快適さから、普段使い用として選ぶ人も少なくない。今回は人気ブランドの注目モデルを紹介する。
【写真】雨の日も晴れの日も…スタメン確定なゴアテックススニーカー 話題のサロモンも
■晴れの日も履きたくなるゴアテックススニーカー
【1】[ニューバランス] ML2002R 0 [2002R ランニング Dワイズ グレー] GRAY (RAIN CLOUD) (WIDTH:D) [並行輸入品]
ゴアテックススニーカーを普段使いしたい人に人気なのが、ニューバランスの「ML2002R GTX」。落ち着いたグレーカラーと程よいボリューム感で、デニムやワイドパンツはもちろん、通勤スタイルにも合わせやすいのが魅力だ。
防水透湿素材「GORE-TEX」を搭載しており、突然の雨や濡れた路面でも気兼ねなく履きやすい。クッション性にも優れているため、長時間歩く日や旅行用として選ぶ人も多い。見た目は街向きなのに、天候を気にせず履ける安心感を備えた一足だ。
●こんな人に
・通勤や街歩きで使いたい
・ゴツすぎるデザインは苦手
・初めてゴアテックススニーカーを買う
【2】サロモン XT-6 GTX L47861500
近年、ファッションシーンでも人気を集めているのがサロモンの「XT-6 GTX」。テック感のあるデザインが特徴で、シンプルな服装に合わせるだけでも存在感を演出しやすいモデルだ。
もともとは長距離レース向けに開発されたシリーズらしく、安定感のある履き心地も魅力。ゴアテックス搭載モデルなので、雨の日や旅行先で天候が変わりやすい場面にも対応しやすい。機能性とデザイン性を両立したスニーカーを探している人に向いている。
●こんな人に
・トレンド感のあるスニーカーが欲しい
・街履きと旅行を兼用したい
・人と少し違う一足を選びたい
【3】メレル モアブ スピード2 GTX
歩きやすさを重視するなら、メレルの「モアブ スピード2 GTX」も有力候補。アウトドアブランドならではの安定感がありながら、街にもなじみやすいデザインに仕上げられている。
ゴアテックスによる防水性に加え、クッション性やグリップ力にも配慮されており、通勤から旅行、休日の散策まで幅広く活躍。雨上がりの公園や未舗装路など、足元のコンディションを気にせず歩きたい人にも使いやすい。機能性を重視しながら、普段使いも楽しみたい人におすすめだ。
●こんな人に
・とにかく歩きやすさを重視したい
・旅行やアウトドアでも使いたい
・悪天候でも気兼ねなく履きたい
■選ぶならどのモデル？
・普段使いなら ニューバランス
・デザイン重視なら サロモン
・歩く日が多いなら メレル
用途に合わせて選べば、ゴアテックスの快適さを日常でも取り入れやすい。
雨の日だけでなく晴れの日も自然に履けるデザインが増えたゴアテックススニーカー。天候に左右されず使える一足があると、毎日の靴選びもぐっとラクになりそうだ。
【写真】雨の日も晴れの日も…スタメン確定なゴアテックススニーカー 話題のサロモンも
■晴れの日も履きたくなるゴアテックススニーカー
【1】[ニューバランス] ML2002R 0 [2002R ランニング Dワイズ グレー] GRAY (RAIN CLOUD) (WIDTH:D) [並行輸入品]
ゴアテックススニーカーを普段使いしたい人に人気なのが、ニューバランスの「ML2002R GTX」。落ち着いたグレーカラーと程よいボリューム感で、デニムやワイドパンツはもちろん、通勤スタイルにも合わせやすいのが魅力だ。
●こんな人に
・通勤や街歩きで使いたい
・ゴツすぎるデザインは苦手
・初めてゴアテックススニーカーを買う
【2】サロモン XT-6 GTX L47861500
近年、ファッションシーンでも人気を集めているのがサロモンの「XT-6 GTX」。テック感のあるデザインが特徴で、シンプルな服装に合わせるだけでも存在感を演出しやすいモデルだ。
もともとは長距離レース向けに開発されたシリーズらしく、安定感のある履き心地も魅力。ゴアテックス搭載モデルなので、雨の日や旅行先で天候が変わりやすい場面にも対応しやすい。機能性とデザイン性を両立したスニーカーを探している人に向いている。
●こんな人に
・トレンド感のあるスニーカーが欲しい
・街履きと旅行を兼用したい
・人と少し違う一足を選びたい
【3】メレル モアブ スピード2 GTX
歩きやすさを重視するなら、メレルの「モアブ スピード2 GTX」も有力候補。アウトドアブランドならではの安定感がありながら、街にもなじみやすいデザインに仕上げられている。
ゴアテックスによる防水性に加え、クッション性やグリップ力にも配慮されており、通勤から旅行、休日の散策まで幅広く活躍。雨上がりの公園や未舗装路など、足元のコンディションを気にせず歩きたい人にも使いやすい。機能性を重視しながら、普段使いも楽しみたい人におすすめだ。
●こんな人に
・とにかく歩きやすさを重視したい
・旅行やアウトドアでも使いたい
・悪天候でも気兼ねなく履きたい
■選ぶならどのモデル？
・普段使いなら ニューバランス
・デザイン重視なら サロモン
・歩く日が多いなら メレル
用途に合わせて選べば、ゴアテックスの快適さを日常でも取り入れやすい。
雨の日だけでなく晴れの日も自然に履けるデザインが増えたゴアテックススニーカー。天候に左右されず使える一足があると、毎日の靴選びもぐっとラクになりそうだ。