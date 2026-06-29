週明け２９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３７０円７２銭（０・７２％）高の５万１９４３円４４銭だった。

２営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２２４銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１０７円２３銭（０・１５％）高の６万９４６８円１１銭だった。

前週末の米半導体株安を受け、半導体関連株の一角が売られた。一方、原油先物価格の下落が好感され、東証プライム銘柄の約７割が値上がりしたことが相場を支えた。原材料費の高騰が企業業績を下押しするとの懸念が和らぎ、小売りやサービスなどが上昇した。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、大手電子部品メーカーの太陽誘電（１０・９１％）が最も大きく、ベイカレント（９・７１％）、野村総合研究所（７・６５％）と続いた。

下落率は、ソフトバンクグループ（５・３３％）、キオクシアホールディングス（４・０５％）、フジクラ（４・０１％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１８・６４ポイント（０・４７％）高い３９８２・００。