さまざまな注意喚起が出ていてもなおブームが続いている糖尿病治療薬「マンジャロ」の痩せ目的での使用。この風潮に警鐘を鳴らしているのが、ギャル雑誌のモデルなどを務めた経験もあり、多くのフォロワーを抱えているルナさんだ。

【映像】ルナさんの筋トレ姿＆“マンジャロ案件”のDM（実際の様子）

ニュース番組『わたしとニュース』では、ルナさんに話を聞くとともにブームの背景にある根強い痩せ願望について漫画家の瀧波ユカリ氏と深掘りした。

痩せ目的でのマンジャロの使用に警鐘を鳴らすのは、筋肉ギャルとして活動するモデルのルナさん。1年前から筋トレを始め、現在の体重は65キロ。13キロ増量したという。

「筋トレは痩せたいなと思って始めたけれど、今、当時の写真を見るとめっちゃガリガリ。それから筋トレにはまって、体重を増やす方向に持っていった」（ルナさん、以下同）

1日2500キロカロリー分の食事をとり、ジムに通う日々を過ごすルナさん。食べて運動することで体が健康的になっていくのを実感したそう。

そんな折、通っていた看護学校で糖尿病治療薬マンジャロを打ち、食欲を抑えて無理やり痩せようとする人がいることを知り、衝撃を受けたという。

「『マンジャロ』の薬を使って痩せている看護師がたくさんいることを講義で聞いた。『マンジャロって何？』と調べて、流行っているのも知って『やばいやつじゃん』と思った」

ルナさんに届いた“マンジャロ案件”のDM

看護学校の実習経験も踏まえ、マンジャロの使用を悩む人に伝えたいことがあるという。

「私も痩せているモデルやアイドルを可愛いと思うし好き。私が言いたいのは、痩せていることが悪いのではなくて、痩せ方が筋トレや食事（の内容）ではなくて、一切食べないリスクの高いマンジャロダイエットとかに、今後を見ない若い子たちが手を出してしまっていること」

「私は実際に実習で病院に行って見てきたけれど、骨が折れて寝たきりになっている患者さんがどれだけ辛いか。薬だけで痩せたり、食べないで痩せたりする子は40代で足の太ももの骨とかバーンっていっちゃって、入院とか、もうそこから立つ気力もないみたいな。みんな20代で死ぬならその道を選んでも別に何も言わないけど、打つことを悩んでいる若い子たちに私は伝えたい。『マンジャロやめな』って言いたい」

マンジャロへの危機感を募らせ、SNSでも度々発信していたルナさん。しかし、そんな彼女のもとに“マンジャロ案件”なるものが届いたそう。

「2個ぐらいDM来たんですけど、AIが送っているのかなって。だって私に送るのはおかしいじゃないですか。（マンジャロ案件では）マンジャロを無料で配ってそれを動画にすると、何十万、何百万円がそのインフルエンサーに入るから、お金のためにみんなに『マンジャロ打ちな』って言っているだけ。同じインフルエンサーとして『やばい』って思う。フォロワーを食い物にしているというか、デメリットがあるのは自分の身で絶対に体感していると思う」

マンジャロなど糖尿病治療薬では急性膵炎や嘔吐、下痢などの副作用が起きる可能性があり、厚生労働省も注意喚起をしている。

「（副作用などは）SNSでは見せていない。良いとこばっかりを見せているだけだから、気をつけて」

ルナさんは、今後も筋トレに励み、健康的な体型がいかに美しいかを伝え続けていきたいと明かした。

「私と同い年ぐらいの高校生や、その年代の子たちがジムに通ってみようかなとなってくれたり、ガリガリのアーティストやアイドル、モデルを見て『痩せたい』と思っていた子が、私の足を見て『でかい脚かっこいい』となってくれたことも多い。それと、『私も今からルナちゃんみたいな体をジムで目指します』と言ってくれる産後の30代とか40代の方もすごく多くてとても嬉しかった」

「マンジャロ流行」の背景にある社会の問題とは

瀧波氏は「マンジャロ」がこれほどまで流行っていることに衝撃を受けたことを明かし、その背景にある社会の問題を指摘した。

「健康のことや基礎知識を学校で習っていく過程の子たちでも、そういったものに惹かれてしまうのは、それだけ“痩せなければ”という圧が強い社会であるということ。これを女性の問題と捉えている人がいるとしたら、それは間違い。痩せたいとか綺麗になりたいという気持ちを利用して搾取するビジネスサイドの問題と、許している社会の問題だ」（瀧波氏、以下同）

マンジャロは本来は糖尿病治療薬だが、自由診療という形であれば、事実上の目的外使用でも医師による処方が可能になっている。そのため、クリニックのサイトでは「非常にお安くなっております」などの文言とともに、マンジャロの取り扱いをアピールするようなところもある。

場合によっては医療広告のルールに抵触するケースもあることから、厚生労働省は先日、マンジャロの適正使用と合わせて広告についてもガイドラインを守るよう通知した。

一方、ルナさんが明かしたように、インフルエンサーのもとには「マンジャロ案件」と呼ばれるPR依頼がクリニックからDMで届くそうだ。報酬などの見返りもあることから、中には案件を受けてしまうインフルエンサーもいるとみられる。

瀧波氏は、このようにマンジャロの目的外使用が拡散していく現状を、厳しく批判した。

「こんな売り方をしていいものでは決してない。医師免許を持っている人たちのやっていることだったら、端的に言って人でなしだなと思う。痩せられるとしても、すべての過程を（クリニックが）見てくれるわけでもないだろう。本当に恐ろしいことが横行していると思う。注意喚起をもっと強くやっていかないと」

（『わたしとニュース』より）