【水瓶座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

水瓶座（1/20~2/18生まれ）の2026年下半期の運勢《全体運》は？

時代とシンクロするような、大変身が待ち受けている水瓶座。なぜなら、世の中を動かすとされる冥王星と天王星が、あなたに力を与える場所へやってきているからです。その影響はこの下半期にとどまりません。これから数年をかけて、まるで社会の変化と足並みをそろえるように、あなたの生活も考え方も大きく変わっていくでしょう。

「これは今後すたれそう」「これからはこれが浸透しそう」といった直感が、不思議なほど的中しやすくなります。その場では何気ないひらめきとして忘れてしまっても、後になって「あのとき感じた通りだ」と自分の直感の鋭さに気づく展開になりそうです。

大切にしたいのは、あなたに遠慮のない意見を言ってくれる人との関係。ただ話していて気が合うというだけでなく、厳しい意見やアドバイスもずばずばと言ってくれそう。なかでも7月末に出会う人との縁は強力で、あなたに変化をもたらす動きをさらに加速させてくれる可能性があります。個性と個性のぶつかり合いになるかもしれませんが、まるでスポーツのように爽快な気分になれる相手なら、親しく交流を続けるとよいでしょう。

12月は、動けば動くほど幸運のスケールがアップし、まさかという展開になるかも。予想もしない場所に立つ自分に、びっくりする年末を迎えそうです。この先、自分はどうなるのかなと思ったら、ニュースをじっくり読んでみて。不思議と「ああ、なるほど」と腑に落ちて、進むべき道も見えてくるでしょう。

水瓶座の2026年下半期の《仕事運》は？

夏までの積み重ねが、秋に大きな成果として花開く運気です。期待が高まり、会議や打ち合わせが一気に増えるため、自分が実作業にあたる時間は少なくなるでしょう。下半期は「どんな仕事もだれかと分担する」前提で動くのがポイントです。着手する際に、まずは分担に必要なデータや手順を整理しておけば、全体像が把握できてスムーズに進行できます。

ただし、周囲の異動などによる予定外の事態に備え、第二・第三の策を練っておくと安心です。9月下旬からはさらに多忙を極めますが、評価も右肩上がりに。ここで信頼を勝ち取りポジションを上げれば、給与もキャリアも上向きになります。数年先を見据えてステップアップを狙うなら、今期が最高の頑張り時です。

水瓶座の2026年下半期の《健康運》は？

要領のよさが健康を守るカギになります。決してずるをするのではなく、便利なアイテムを罪悪感なくフル活用しましょう。冷凍庫の買い足しや、洗濯乾燥機、食洗機など、家事を助ける家電は早めにそろえておくのが正解です。

多忙で疲れやすい時期なので、運動は無理のない範囲で。朝や昼休みに曜日を決めて散歩するだけでもOKです。季節の風を感じるだけで、気持ちがパッと明るくなりますよ。気分の上がるおしゃれなウェアやシューズを取り入れるのも、運動を長続きさせる秘訣です。

12月は睡眠環境のアップデートがおすすめ。上質なマットレスやリカバリーウェアなどを使うと、疲れの回復がぐっと早まるでしょう。

水瓶座の2026年下半期の《人間関係》は？

実り多き日々を送るために「だれに会って、だれと会わないか」。このシンプルな問いが、幸運を生かせるかどうかの分岐点になります。幸運の星が人間関係に光を当てており、これまでどおりの付き合い方ではいかないと告げています。

今期は有力者との出会いや、今まで身近にいなかったユニークな人との交流が活発になりそう。最初は「広く浅く」で大丈夫です。さまざまな業種の人が集まる会合や趣味の集まり、地域のイベントなど、興味があれば気軽に出かけてみてください。

そこで顔見知りになった人が、うれしい誘いの声をかけてくれる可能性も。公私ともに信頼できるパートナーの出現が期待できる時期なので、どんどん人に会いましょう。あなたが人を紹介する側に回ることもあり、良縁の連鎖が生まれる下半期になりそうです。

水瓶座の2026年下半期の《金運》は？

交流の輪が広がるため、自然と交際費もふくらみます。飲食費だけでなく、服や美容などにお金を使う機会も増えるでしょう。合理的に考えれば出費を抑えたくなりますが、今期の出会いは「良縁」がほとんど。せっかくのチャンスを見逃す手はありません。

服やバッグのサブスクなどを賢く活用しつつ、人が集まる場には積極的に出向くのが得策です。ただし、刺激的な会話が金運を上げる原因になるため、会えばぐちやねたみ、陰口ばかりという集まりへの参加は控えて。

最近おもしろかったことを教えてくれる人や、体験談を話してくれる人との時間を大切にしましょう。新鮮な刺激をもらうことで、運気の底上げを図ると吉です。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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