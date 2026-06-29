【山羊座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

山羊座（12/22~1/19生まれ）の2026年下半期の運勢《全体運》は？

忙しくも華やかだった上半期を過ぎて、下半期は今ある縁をより深く、強くしていく時期。だれかのペースに合わせることや新たな知り合いとコミュニケーションをとることは少し落ち着き、あなたの歩幅で進んでいけるようになるでしょう。周りの期待に応えることに慣れすぎて、自分のペースを見失っているかもしれません。「もう少しゆっくりしたいな」「じっくり調べて考えたいな」という本音がわいてきたときは、その気持ちを何より大切にしてください。

何事にも勤勉な山羊座は、ゆっくり休むことに引け目を感じやすいかもしれませんが、大丈夫です。あなたが思っている以上に、まわりの人は上手に休んでいるもの。ずっと走り続けようとせず、休み休み進むことを自分に許してあげてください。それは決して、怠けではありません。心と体がらくになれば、やるべきことにも、やりたいことにも、より精力的に取り組めるようになるでしょう。

かねてもっと学びたいと思っていたことがあれば、この機会に正面から取り組んでみてください。趣味のつもりがお金をもらえるようになったり、ちょっと知識を深めるつもりが資格取得も視野に入ってきたりしそう。やるならとことん、やってみましょう。

この時期は「ルーツを探る旅」にも得るものがあります。家族の歴史を調べたり、故郷の史跡を巡ったりすると、興味深い事実が見えてきそうです。自分の足もとを見つめ直すことで、新たな気持ちで未来へと進めるはず。あわせて、古い持ち物はスリムダウンし、生活環境も身軽に整えていきましょう。

山羊座の2026年下半期の《仕事運》は？

あなたの強みやスキルを活かした人脈づくりが、運気を高めてくれる時期です。自分の得意分野を見つめ直し、仕事相手に何を提供できるか考えてみましょう。謙虚な山羊座は思い浮かばないかもしれませんが、同期や古い友人に尋ねてみてください。これまでの頑張りが力になっていることに気づき、自信がわいてくるはず。強みが見つかったら、その分野をさらに磨き上げましょう。

また、人間関係が仕事をつないでくれる運気なので、業界の集まりには積極的に参加を。顔見知りを作り、少し会話をするだけでも仕事に役立つ有益なヒントをもらえます。年末には「決意のとき」が訪れ、今後進むべき道がはっきりと見えてくるでしょう。

山羊座の2026年下半期の《健康運》は？

夏の間の健康管理が活力維持のポイントに。これまで違和感のなかったところに不調が出やすいときなので、食事や日々の過ごし方で自分をいたわるようにすることが大切。ストレスをお酒や甘いもので発散しようとすると量が増え、内臓に負担がかかりやすくなるでしょう。

マッサージや整体に定期的に通ったり、香りのよいルームフレグランスを楽しんだりして、心身ともに癒されるケアを。12月は考えすぎて寝不足になる心配はありますが、下旬には運気が回復し、活気づくでしょう。親しい人とのパーティなどは下旬以降に予定して。心ゆくまで食べても飲んでも、次の日に消化のよいものを食べて胃腸を休めるなど、摂生すれば心配はなさそうです。

山羊座の2026年下半期の《人間関係》は？

さまざまな出会いをつかむ流れが少し落ち着き、過去1年ほどの間に知り合った人との絆を深めていく運気。パートナーとも、対等に話し理解者となるフェーズから、長所・短所も受け止め、認め合う段階に。人のいやなところを見てしまう場面もありますが、意外とそれが決定的な断絶にはなりません。それもこれも、相手のありのままの姿だと受け入れられるようになるでしょう。

尊敬する人から立場や土地、財産など有形無形の何かを受け継ぐ可能性も。あなた自身も引き受ける覚悟ができるなら、前向きに受け取る方向で検討してみては。じっくり考えて結論を出してください。

山羊座の2026年下半期の《金運》は？

表面的には穏やかな運気ですが、見えないところでのお金の動きには注意したいとき。かけっぱなしの保険、細かくチェックしたことのない税金の額、手取りの中でどんな生活ができていて、将来どうするのかなどをじっくりと考え、お金の流れをよりよいほうへ変えていけるときです。ざっくりとでも経済について学び、メリットがありそうなことは試してみて。

ただ、人から聞いたことをうのみにして投資話に一口乗るなど、勢いでの行動はNG。信用があるからとお金を預けるのはだれが相手であっても避けて。推しに大金をつぎ込むのも後悔のもと。「推し活」に使う額はあらかじめ決めておきましょう。また、知人間のお金のやり取りでも情に流されず、必要であれば書面を残すなど、お互いに負担や偏りが出ないよう節度ある行動を。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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