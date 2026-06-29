【射手座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

射手座（11/23~12/21生まれ）の2026年下半期の運勢《全体運》は？

星々の強力な応援を受けて射手座持ち前の向上心が刺激され、夢を実現するパワーが高まる下半期。幸運を引き寄せる力と現実を把握する力、そして夢見る力。その3つのエネルギーがあなたのもとに結集します。これほど恵まれた星の配置は、なかなかないと言ってよいほど。この半年間は、願いをかなえることに集中していきましょう。

まず取り組んでほしいのは、夢の設計図を描くこと。目標のハードルはどれだけ高くてもかまいません。ただし、それが心から望んでいることかどうかは、しっかりと見極めてくださいね。やりたいことのハードルを下げる必要はありませんが、見栄や体裁にとらわれてしまうと実現力がともなわなくなってしまいます。最高に幸せな理想の人生を思い描き、それがどれほど自分の心を満たしてくれるか、考えるだけでわくわくするようなら、夢の設定は十分だといえるでしょう。

とくに9月上旬は星の恩恵をたっぷり受け取れるとき。この下半期は遠くへ出かけることが運を高めてくれますから、できるだけ遠距離の旅に出てみましょう。視野が広がってアイディアも浮かんできます。実際に出かけるのが難しい場合は、読書などで学びの旅を楽しんで。電子書籍で幅広い分野の本を試し読みするだけでも運が高まりそうです。

11月中旬は強運の暗示。何か勝負に出るならこの時期がおすすめです。勝ちを急いで人をないがしろにすると足をすくわれるので要注意。支えてくれた人への感謝を忘れず、夢の実現に突き進みましょう。

射手座の2026年下半期の《仕事運》は？

下半期全体としては挑戦のときですが、仕事面では慎重さが必要になりそう。しっかり努力していてもスキルが不十分な気がして、不安になるかもしれません。ただ、8月には心配していた仕事でもよい結果を残せて、胸をなでおろすでしょう。

9月下旬から11月いっぱいまでは、試行錯誤の時期に。夏とはまた違う心配が心を占めるでしょう。12月にはそうした暗中模索の霧を抜け、大胆に動けるようになります。年末までの期間は、裏を返せばあなた自身が仕事に対して抱く不安の棚卸し期といえます。こうなるのでは、ああなるのではと思うたび、頭の中でその解決策を練ってみてください。12月にはそれらがすべて生かされ、あなたの背中を押すプラス材料となっているはずです。

射手座の2026年下半期の《健康運》は？

健康運は安定しており、大きな問題なく過ごせそうです。8月は冷えによる内臓の不調が出やすいので、暑い日も冷たい飲み物はなるべく控えましょう。常温のお水や温かい麦茶でミネラルをとるよう心がければ大丈夫です。

秋冬の活力の源になるのは、目にも鮮やかな多国籍料理。元気がないときこそ、しっかり食事をしてエネルギーを補給してください。また、お気に入りのにぎやかなお店を見つけておくのも吉。忙しいさなかに「あのお店に行きたい」と感じたら、それがお疲れのサインです。早めに睡眠をとる目安にすることで無理なく体調をキープでき、年末までパワフルに駆け抜けられます。

射手座の2026年下半期の《人間関係》は？

全国や世界を股にかけて飛び回るような、行動範囲の広い人がラッキーパーソンに。そうした人との交流が見聞を広め、知性のアンテナをより高く張るきっかけをくれるでしょう。また、旅先で意気投合した人が、あなたに挑戦の機会を与えてくれるかもしれません。そこで現状維持を選ぶのはもったいないもの。まずはイエスと答え、環境を整えるのは後からでも遅くありません。失敗を恐れず、チャンスに飛び込んでみてください。

一方で、長らくあなたを縛り、気疲れしてしまう相手とは、少し距離を置いてみるのもありです。これからの人生において、一緒にいても心地よくないと思うなら、無理に合わせる必要はありません。いつかは変わってくれると期待していた相手なら、今の自分のために「関係性を見直す」よいタイミングといえるでしょう。

射手座の2026年下半期の《金運》は？

力試しをするとお金につながる結果が出せそう。公募や懸賞、副業のトライアルに申し込むなど、何かしらチャレンジをしてみるとよいでしょう。一つに絞り込まず、何事もトライアンドエラーで、可能性がありそうなところにはどんどん応募を。抽選やくじ引きでは、旅行券が当たって豪華旅館に泊まれるなんてこともありそう。

旅がお金を引き寄せてくれる運気です。夏に出かけるなら、自然の美しさを堪能できる風光明媚な土地がおすすめ。下半期は、お金の動きがダイナミックになりそうです。自己投資など「生きたお金の使い方」が今後の豊かさにつながる星回りなので、有意義な支出を心がけましょう。そこから仕事の縁が強くなったり、副業のヒントが見つかったりする可能性もあります。

実情に合わない保険を見直したり、金利の高い銀行へ預け替えたりと、「やりっぱなし・ためっぱなし」にせずにお金を動かすことが運気アップの鍵になります。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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