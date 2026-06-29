【蠍座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

蠍座（10/24~11/22生まれ）の2026年下半期の運勢〈全体運〉は？

幸運の星が、蠍座から見て最も高いところで輝く時期です。12年ぶりに巡ってきたこの星の動きは、社会的な面での活躍を暗示しています。厳しい現実を示す土星も、あなたの努力に拍手を送ってくれるでしょう。

7月からさっそくこれまでの活躍が認められ、秋には立場も変わりそう。自分はそんな役割はできそうにないと謙遜せず、しっかり引き受けて、あなたなりにできることをやってみてください。最初は責任の重さを感じてプレッシャーかもしれませんが、いざやってみると今までの経験が生かせ「大丈夫、できる」と自信がつくはずです。

夏の終わりから11月ごろまで、よりいっそう高みを目指して実力を磨いていってください。どうしても自信がもてず、腰が引けてしまうときは、千里の道も一歩からと考えて。最初からゴールに着こうとせず、目の前のことをやり遂げましょう。あなたはちゃんと一歩ずつ進み、冬の訪れを感じるころには大きな飛躍のチャンスに恵まれるでしょう。

周囲からの助言も役立つことが多そう。じっくりと耳を傾けて。自分に厳しい意見を言ってほしいと思うあまり、マイナス意見を聞きすぎると軸がぶれてしまうので気をつけてください。周囲のネガティブな声や、意欲をそぐような言葉は聞かなくてOK。あなたはちゃんとできているし、頑張っています。そのことを自分でもきちんと認め、堂々とアピールすれば何事にも挑戦しやすくなり、みんなが応援してくれる環境も整っていくはずです。

蠍座の2026年下半期の《仕事運》は？

幸運の光が最も強く降り注ぐのは仕事運。大躍進が期待できる運気です。絶好のチャンスといえる挑戦が、目の前に立ちはだかる壁に思えるときもありそうですが、ここで乗り越えるとあなたの看板となるような実績に。きっと乗り越えられると信じて、できることから進めていきましょう。

8月中旬に区切りを迎える仕事はそうしたキャリアアップの軸となる予感。ここが踏ん張り時となるでしょう。秋からは、新しいスタートの運気に。すっきりとした気持ちで取り組めるように、夏の終わりは無理をせず、さまざまな残務を片づけつつ心身の休養を優先に。本格的な船出は9月下旬。いよいよ次のステージに立つ時期となるでしょう。さらなる経験を積むべく、前向きに取り組んで。

蠍座の2026年下半期の《健康運》は？

もともとスタミナのある蠍座。この下半期は、それ以上に踏ん張りのきく体力があるときです。多少の無理は問題ありませんが、自分ではまだ大丈夫と思っているのに、体が悲鳴を上げる恐れも。自分なら平気だからと不調を見ないふりせず、もし家族や友人が同じ立場ならどう声をかけるか、客観的に判断を。傍目には元気そうに見えるため、ストッパーをかけるのはあなた自身。「少し休んだほうがよいよ」と言うかもと感じたら、やることをセーブして休養をとりましょう。

キャパオーバーでの突然の不調さえ用心すれば、あとは日々の摂生が健康キープにつながります。例えば毎朝簡単な体操をするのを習慣づければ、より元気に過ごせる半年間となるはずです。

蠍座の2026年下半期の《人間関係》は？

あなたを高いステージへ導こうとする星々が、空から幸運のガイドを呼び寄せてくれそう。上司など立場が上の人、豊かな経験をもつ年上の人がラッキーパーソンになるでしょう。もしかすると後輩の中にも、あなたが尊敬できる、見習いたいと感じる人がいるかもしれません。敬意を感じる相手には素直に教えをこい、学びを深めれば素晴らしい成長の糧になるでしょう。

周囲に素晴らしい人が集まってくると、自分に厳しくなりやすい今のあなたは、つい「自分なんか」と口にしてしまいがち。でも本当は、あなたもみんなに尊敬される存在なのです。コンプレックスを感じる瞬間こそ成長のときと思い、素直に接すれば、お互いに高め合う最高の環境が整っていくでしょう。

蠍座の2026年下半期の《金運》は？

社会的な立場が変わろうとしている今、身につけるものにお金を使うのがおすすめ。お買い得なものもよいのですが、スーツや靴、時計、バッグについてはワンランク上のものを選んで。長い歴史に裏打ちされた、上質なブランドで購入すれば、自然と背筋が伸びてくるでしょう。

かけるべきところにお金を使うためには、無意識にやってしまう無駄遣いに注意。ついコンビニで衝動買いしてしまうと、積もり積もって金欠に。小銭貯金やポイ活などを「お楽しみ予算」として、たまったら思い切って自分のごほうびに使ってみて。心を満たすためにお金を使うことで気持ちが晴れ、運気もアップします。真夏は脱水対策と節約を兼ねて、保冷マグにお気に入りのドリンクを入れて持ち歩くと衝動買いを防げるでしょう。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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