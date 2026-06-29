

FIFAワールドカップ2026の日本代表戦全試合を中継する文化放送では、決勝トーナメント1回戦となる「日本対ブラジル戦」を、本日6月29日（月）深夜1時30分（25時30分）より完全実況生中継する。

深夜の大一番となる今夜の戦いに向け、文化放送は日本代表への応援とともに、同時間帯に社会を支え働く方々にもエールを送りたいと考え、都内のタクシー会社への激励を実施した。

■ブラジル戦の解説には、前回のベスト16の立役者・権田修一選手が登場！

今夜のブラジル戦の解説には、前回のカタール大会で日本のベスト16進出の立役者となった元日本代表ゴールキーパー・権田修一選手（現・ヴィッセル神戸所属）を迎える。チームを牽引した守護神・権田ならではの視点で鋭く分析。また、実況は文化放送・高橋将市アナウンサーが担当し、大一番に挑む日本代表の戦いを熱い言葉で余すところなく伝える。

■グループリーグ・スウェーデン戦中継では、radiko最高瞬間シェアトップを獲得！

先日、日本代表が見事決勝トーナメント進出を決めた6月26日（金）の「日本対スウェーデン戦」の中継（解説：城彰二 実況：文化放送 長谷川太アナウンサー）において、文化放送は試合開始から試合終了までの時間帯においてradikoエリア内占有率トップ（最高瞬間シェアは35.2％）を記録した。

文化放送では、多くのリスナーに支持された熱い中継を、今夜のブラジル戦でも再びラジオ・radikoを通じて届ける。

■文化放送は日本代表とドライバーの皆様を応援！！

注目の日本対ブラジル戦のキックオフが本日深夜2時00分という時間帯であることから、文化放送は、深夜の街を走るタクシードライバーの皆様に「運転の合間に一息つきながら、日本代表戦の中継を楽しんでいただきたい」という想いで、本日6月29日（月）、タクシー会社の東都自動車株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長 宮本繁樹）を訪問。



訪問の際には、文化放送代表取締役社長の田中博之が、深夜に乗務されるドライバーの皆様へ激励の気持ちを込め、「缶コーヒー300本」と「応援ステッカー」の差し入れを行った。同局は、今夜の放送を通じて、夜間に働くすべての方々のエネルギーとなるような熱い中継を送る。

＜文化放送代表取締役社長 田中博之 コメント＞

「ワールドカップ最多優勝を誇るブラジルとの対戦の放送時間は深夜になります。トラックやタクシーのドライバーの方々をはじめ、深夜でも働いていらっしゃる皆さんと一緒に、日本代表を応援していきたいと思います」

【特別番組概要】

■番組名：『文化放送スポーツスペシャル FIFAワールドカップ2026実況中継』

■放送日時： 6月29日（月）深夜1時30分～4時30分（25時30分～28時30分）［最大延長6時00分］

■解説： 権田修一（元サッカー日本代表GK／ヴィッセル神戸所属）

■実況： 高橋将市（文化放送アナウンサー）

■スペシャル生電話出演（予定）： 村上信五（SUPER EIGHT）

■スタジオアナウンサー： 小宅世人（文化放送アナウンサー）

■番組ページ： https://www.joqr.co.jp/qr/article/176032/

※以降の中継時間ほか詳細は、文化放送の番組やホームページ、公式Ｘ等にて随時発表