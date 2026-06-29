【天秤座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

天秤座（9/23~10/23生まれ）の2026年下半期の運勢〈全体運〉は？

変革の星・天王星と幸運の星・木星によるバックアップで、波に乗ってきている下半期。予想以上のスピードで物事が進んでいきそうな発展期です。判断力にすぐれる一方で、いろいろな角度から見て結論を出そうとする天秤座にとっては、話の展開が早すぎると戸惑う瞬間もあるかも。しかし、「今だ」と直感したタイミングで決断を下すと、確実に幸運をキャッチできます。

そのためには、日々の情報収集が大切。気になること、決めたいと思うことについては、さまざまなニュースサイトやネット検索、AIなどを駆使して判断材料を集められるようにしておくとよいでしょう。気になるジャンルにくわしい友人が心強い味方になってくれることも。わからないことについては、信頼できる相手に相談するのも決断を助けてくれるはずです。

この時期は大きな夢や希望が運を開きます。客観的でクールな天秤座は、着地点の見えない夢は自分で抑え込んでしまいがち。でも今は、自分の決めた限界を壊し、かなえたい思いに素直になってみて。今すぐの実現は難しくても、夢を抱き続けることは可能。あなたのもつパワーを信じて、夢をもち続けてください。

7月上旬は意欲の星・火星も加わり、壁を壊して突き進める暗示。心を決めれば、実現は目の前です。9月末、少し耳の痛いアドバイスや心が揺れるような出来事に落ち込む日があるかも。しかしそれは、幸運の兆しです。波乱の後には明るい光が差し、あなたを幸せへいざなってくれるでしょう。

天秤座の2026年下半期の《仕事運》は？

成長を感じられる星回りです。夏は何かと忙しく、時間のやりくりに苦労をするかもしれませんが、ここで踏ん張るとうれしい結果が出せる予感。便利なものはとことん活用し、走りきって。ただ、最後までやり遂げると安心し、ホッとしてどっと疲れが出たり、ふっと気力が抜けてしまったりする瞬間がありそう。適度に有休などを使って心身を休め、意欲の火がつきないように気をつけて。

家族が仕事や学校へと出かけた後、ひとりでごろごろするようなのんびりした日をつくると元気が戻ってきそうです。気分転換ができると次の目標が見つかり、その後の仕事も順調に進んでいくでしょう。ちょっとしたトラブルがあっても落ち着いて対応し、周囲から信頼を寄せられ、取引先からの評価も高められるはずです。

天秤座の2026年下半期の《健康運》は？

夏は忙しくてもスタミナがあり、気力も十分。大変な時期も気づけば乗り切っていそう。責任感から健康管理を徹底し、体調を崩すことは少ないでしょう。ただ、年末が近づき「今年も終わりだな」とホッと気がゆるんだ途端に、急に風邪をひくようなことがあるかも。季節の変わり目や、物事が落ち着いたタイミングは意識して体をいたわって。

とくに年末は、頑張っているつもりなのに何をしてもはかどらないときがありそう。気づかないうちに気力も体力も使い果たしている可能性があるので「まだ頑張れる」「もう少しやらなくちゃ」と自分を鼓舞し始めたらすぐに休んで。一晩、キッチンにお皿がたまったとしても、よく眠ってからのほうが早く、元気に片づけられます。

天秤座の2026年下半期の《人間関係》は？

この下半期、人間関係が大きなカギとなる天秤座。大きなコミュニティーの中でのびのびと過ごせるようになる一方で、信頼を寄せる相手に期待しすぎて少しがっかりしてしまうなど、浮き沈みがありそう。「この人なら尊敬できる」と肩入れして、まるで推し活をするように慕うと、人間関係の境界線があいまいに。どんな人とも一定の距離を保ち、お互いに独立した個人だということを忘れないで。

SNSでのうわさ話もトラブルのもと。「少しドライかな？」と思うくらいの距離感が、結果的にあなたの立場も心も守ってくれるはずです。大勢で集まる場では楽しいことが多そう。ご近所、学生時代の仲間などいろいろなコミュニティーに顔を出し、わいわいと過ごすとよいでしょう。

天秤座の2026年下半期の《金運》は？

気乗りしないおつきあいが、金運にも影響しそう。あまり行きたくないけれど顔を出しておいたほうがよいかな……と思う集まりからは徐々にフェイドアウトし、交際費を減らして。義理で行かなければいけない食事会などは割り切って参加し、二次会は理由をつけて遠慮するなど工夫を。これまで無理をしていた人間関係は、この機会に整理すると心もラクに。新しく知り合った人との楽しい時間には惜しみなくお金を使ってOKです。

買い物では、話題のアイテムや最新のスマホ、新たに登場したスマート家電などを買うと運気アップ。家族とのおしゃべりの話題にもなり、毎日を明るく彩ってくれそう。長く使っていたものを買い替えたときは、思っていた以上に便利で暮らしやすさが上がったと感じるかも。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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