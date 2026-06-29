Ｊ２藤枝は２９日、２０２６―２７シーズン新体制発表会を藤枝総合運動公園サッカー場で行った。昇降格が懸かるリーグ戦では初采配の槙野智章監督は、「このメンバーなら本気でＪ１昇格を狙える」と自信を示し、悲願のＪ１昇格へ決意を新たにした。

新シーズンは、百年構想リーグ時代から在籍する２２選手に加え、新加入１１選手を迎えた総勢３３人で臨む。元清水で岐阜から加入したＦＷ川本梨誉、大分から加わったＪ１通算１９５試合出場のＤＦ岡本拓也、浦和から加入したＧＫ吉田舜ら即戦力を補強。指揮官は「後半から試合の流れを変えられる選手が足りなかった。スタメンの１１人だけでなく、戦える選手層を厚くしたいと強化担当の大迫さんにお願いした」と補強の狙いを明かす。ＦＷは３人、ＭＦは５人（ＦＣ東京から育成型期限付きで、Ｊ１最年少出場記録を持つ１６歳の北原慎も含む）、ＤＦは２人を補強。「このメンバーなら本気でＪ１昇格を狙えると思っています」と力を込めた。

Ｊリーグの指導者になって半年。自身もオフをレベルアップの時間に充てた。１３日に１７年ぶりに復活したオールスター戦へ出場した後、サッカー北中米Ｗ杯で現地リポーターを務めるため渡米。２７日に帰国するまで日本代表の練習も視察し、「世界トップのトレンドや代表チームがどう活動しているのか、自分の目で見たかった。いい時間を過ごせました」と振り返った。滞在中もクラブ強化部とは毎日連絡を取り合い、補強などについて意見交換を重ねたという。

現地では森保一監督とも言葉を交わした。「藤枝の百年構想リーグでの戦いやクラブの変化を評価していただきましたし、新シーズンを楽しみにしているとも言っていただきました」。日本代表スタッフからも激励を受け、世界最高峰の舞台で多くの刺激を受けた。

８月開幕の新シーズンは、厳しい暑さの中での戦いが待つ。Ｗ杯では高温下でのコンディション調整や、交代策で試合の流れを変えていくゲームマネジメントにも着目した。「夏の戦い方や、前半と後半で戦い方も工夫しながら進めていきたい。ただし、目標とするものは変わらず。楽しみながらチャレンジしていきたい」。昨年１２月の就任会見で掲げた「（プレーオフ進出につながる）リーグ６位以内、勝ち点６５」の目標も据え置き。世界最高峰の舞台で得た学びを携え、槙野監督が藤枝を悲願のＪ１へ導く。（伊藤 明日香）