【乙女座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

乙女座（8/23~9/22生まれ）の2026年下半期の運勢〈全体運〉は？

大きな幸運がすぐそこまでやってきている2026年下半期。でも、「今のままじゃ、忙しすぎて幸運を受け取れないのでは？」と不安になる瞬間があるかもしれません。心の奥底が刺激されやすい時期なので、理由のない焦りや、言葉にできないモヤモヤとした感情を抱えやすくなっています。

はっきりとした成果が見えないことも、不安の種になりがちです。そんなときは、これまでに取り組んだタスクを書き出して確認してみて。ちゃんと前に進めていることが実感できるはずですよ。そんなあなたを周囲も見守ってくれています。孤独を感じたら家族、親友など、身近な人の顔を思い出して。推し活で応援している人の発したメッセージを見返すのもあり。温かい人はたくさんいるし、あなたのまわりにもちゃんといると思えて、元気が湧いてくるでしょう。

区切りをつけたいことを少しずつ整理して進めること。そして、思い出の中にある古傷をそっと手放し、未来にある幸運を受け取る準備をすること。それが今のあなたにぴったりの開運アクションです。ずっと抱えていくのかなと思っていたことをそっと手放すごとに心が軽くなり、希望を感じる瞬間が増えるでしょう。8月末は、今後の人生についてビジョンが見えてきそう。背負っている荷物は手放し、身軽になって。少なくともそれは、あなただけが背負うべきものではないはずです。

乙女座の2026年下半期の《仕事運》は？

革新の星・天王星が乙女座のキャリアを刺激する位置に。仕事との向き合い方が変わり、守りより攻めへ。とくに自分のやりたい仕事に就きたい思いは強まり、自由になろうと動き出すかもしれません。キャリアプランを大きく変えて、広い世界へ打って出たいとも思うようになるでしょう。

すでに実績が認められ、業界内にそれなりの人脈もできている自負があれば、独立も可能。ただ、いつかはと思っていても、まだ足りない部分があるなら地固めを優先させましょう。意識の変化を感じつつ、行動は慎重に。これからの人生にも直結する決断ですから、用心して進めると安心です。仕事で身につける服や時計、ビジネスバッグなどは将来のあなたにふさわしいものを少しずつそろえて。

乙女座の2026年下半期の《健康運》は？

睡眠時間や眠りの質を重視すると健康に。まだ頑張れると思っても、体は悲鳴をあげてしまいそう。無理がたたって思わぬ不調につながりやすいときなので、日頃からしっかり眠ることを心がけて。また、寝酒を習慣にするとだんだん酒量が増えていく暗示が。眠る少し前にはゆっくり入浴して心身を緊張から解き放ち、自然な眠気を呼ぶようにしましょう。

冷えやむくみも健康の大敵に。夏の間は、氷をたっぷり入れたドリンクを避け、温かいものを飲むようにして。冬はふくらはぎをカバーできるレッグウォーマーを使うと脚がすっきりするでしょう。寝不足に気をつけて体を温め、全身の巡りがよくなれば、頭もすっきり。はつらつとした自分でいられそうです。

乙女座の2026年下半期の《人間関係》は？

とくに大きな変化がありそうなのは、職場での人間関係。天王星があなたと周囲とのパワーバランスを電撃的に変えていきます。過去のやり方を押しつけてくる上司や、マウントをとる同僚、高圧的な態度の相手などとは、自然と距離を置けるようになるでしょう。

常識にとらわれず、先を見越して新しい風を起こしてくれる人とは意気投合。まだ見ぬ世界へ連れて行ってくれる存在になりそうです。気をつけたいのは、同情を引こうとする人。あなたの優しさにつけ込んで、よからぬことに巻き込もうとしたり「あなたのため」と称して面倒を押しつけてきたりしそう。何かあればすぐ家族や友人に相談を。「でも困っているみたいだし……」と迷うあなたを助けてくれるでしょう。

乙女座の2026年下半期の《金運》は？

ストレスがたまると散財したくなり、気づけば手元のお金が少なくなっているかも。安いスーパーへ行くのが面倒で、セール品で買えるものを定価で買うなどの出費も積み重なり、貯蓄はあまり増えないかも。きっちりしすぎると反動が大きくなるので、お楽しみ予算を設定すると楽しく使えます。「せっかく食費を100円節約したのに、自分のおやつに200円使ってしまった……」と細かく計算して自分を責めるのはNG。「食費の節約」と「お楽しみ予算」は別物としてきっちり分けて考えれば、ストレスなく買い物を楽しめるはずです。

8月は金運が上昇。心を満たす、とっておきのものにはぜいたくをしてもOK。家族旅行先では、夕食などここぞというメインの一食にとことんこだわるとすてきな思い出に。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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