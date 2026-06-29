【獅子座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

獅子座（7/23~8/22生まれ）の2026年下半期の運勢〈全体運〉は？

いよいよ、12年ぶりに新たな幸運の種まきの時期がやってきました。幸運の星・木星が獅子座に入り、あなたのパワーを強めてくれるときです。降り注ぐ幸運が本当にラッキーなことなのか、最初はわからないかも。なぜなら、木星があまりにも大サービスをしてくれて一気に忙しくなってしまう、なんてこともよくあるからです。

7月は再生の星・冥王星とも手をつなぐため、まるで運命のブルドーザーがあなたという大地を掘り返しては整地するかのよう。怒濤の勢いに振り回されないよう心を落ち着けて、このラッキーシーズンによって起こる出来事をどんと受け止めてください。大丈夫、落ち着いて考えたり、整理したりする時間もたっぷりあります。まずはキャッチ、それから仕分けを。順にやっていけば、あなたが求めている幸運を最優先でつかむこともできるようになるはずです。

7月末はキャパオーバーに思えることも勇気を出して引き受けて。やってみれば問題なくできる力があることに気づけますし、8月末にやってくる刷新の運気を自信をもって迎えられるでしょう。過去から続くコンプレックスやトラウマも、少しずつ乗り越えていけるはずです。秋は、自分が思うほど物事が前へ進まず、少し自信を失ってしまうかも。そんなときは、急がば回れ。まっしぐらに突き進もうとせず、寄り道をしながら進んでいってください。この下半期は、これからの幸せな12年のための土台作りをする期間。焦らなくてよいのです。

獅子座の2026年下半期の《仕事運》は？

ビジネスではあなたの個性やクリエイティブな才能を発揮することを期待され、さまざまな場に駆り出されるようになりそう。ありきたりのアイディアでは満足せず、つねに「自分ならどうするか」を念頭に物事を見るようにして。最先端の技術を生かしたイベントなどがニュースになれば、たとえ直接今の仕事に関わりがなくても、自分が取り組むならどんな方法をとるかシミュレーションしてみて。頭の体操になるだけでなく、似たシチュエーションでの仕事に携わることになったとき、すぐ意見を言えるでしょう。

趣味で作った作品をSNSで公開したら、仕事のオファーが舞い込むかも。よい話であればすぐには断らず、会社などにきちんと筋を通し、実現を目指すと吉。

獅子座の2026年下半期の《健康運》は？

パワーがあふれ、調子がよいと感じられる時期です。上半期は疲れるとうつむきがちになっていたかもしれませんが、下半期は頭をしっかり上げて、表情も明るいものに。姿勢もよくなって、全身から力強いエネルギーを放つようになりそうです。ただ、無理がきくだけに、自分の体調に対して鈍感になりやすい面も。定期的な休息を心がけ、安定した体力をキープできるようにしましょう。

秋は、体力づくりにぴったりです。有酸素運動や筋トレを習慣にすると、疲れにくい体に。最初は家で軽い負荷のトレーニングから始めて、物足りなくなったらジムへの入会も検討を。ダンスを習うなど楽しめる運動もおすすめです。気分転換ができて、よいストレス発散になります。

獅子座の2026年下半期の《人間関係》は？

どんな人に対してもオープンな心で接し、新しい縁をつないでいくときです。だれにもよいところと、あなたとは合わないところがあるでしょう。その複雑さを愛し、まずはよいところを大事に交流して。包容力があり、あなたのこともたくさんほめてくれる人とはうまが合い、今後も長くつき合っていけるでしょう。

ユニークな個性をもつ人との出会いも。あなたが思いつきもしないことを楽しそうにやっていて、いつ会っても驚かされそう。そんな相手のことをもっと知りたい、何を考えているか教えてほしいと思い、近づかずにはいられなくなるでしょう。意見をはっきり言う人もラッキーパーソンです。そうだ、言ってよいんだと気づきを与えてくれる存在に。

獅子座の2026年下半期の《金運》は？

12星座のなかでも、とくにお金の動きが活発になりそうな獅子座。衝動的な浪費はNGですが、自己投資は出し惜しみ厳禁。人生は限られた時間です。生きている間にどれだけのことが体験できるかといえば、それほど多くはないはずです。この下半期は、まず体験の数を増やし、次に同じことをするときのハードルをぐっと下げておく好タイミング。今後、またやりたいと思ったとき、行動に踏み切る速度が圧倒的に変わってくるでしょう。

やりたいこと、挑戦したいと思っていることはどんどん公言しておいて。周囲から「あれがしたいって言ってたよね」とお誘いの声がかかり、体験できることが増えるでしょう。家族とも、できるだけ数多くのイベントを一緒に楽しみましょう。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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