国内史上初となるストリーミング総再生回数100億回突破や、日本レコード大賞の獲得……。数々を偉業を達成している“国民的バンド”の元メンバーが華麗なる転身を見せているのだが――。

“国民的バンド”とは、『Mrs. GREEN APPLE』のことだ。同グループの元ドラマーで、社労士である山中綾華（31）が6月27日にXを更新。株式会社ラウンドワンの社外取締役に就任したことを報告し、話題を呼んでいる。

山中は’13年のミセス結成時にメンバーとなり、’15年にメジャーデビュー。’21年末にグループを脱退した後、’23年に国家資格である社会保険労務士試験に合格し、社労士として活躍している。社労士は難関資格として知られており、試験は年に1回、’23年の合格率は6.4％（厚生労働省公式サイトより）だった。

社労士とは、労務管理と社会保険のスペシャリストのこと。社会保険や行政機関への申請書類を作成・届出をし、労務管理の相談や指導をおこなう仕事だ。山中は社労士とドラマーの“二刀流”を掲げて活動している。

投稿では「このたび、株主総会でのご承認をいただき、株式会社ラウンドワンの社外取締役に就任いたしました」と報告。「株主の皆さま、関係者の皆さま、そしてこれまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」と伝えている。

さらに音楽活動と社労士業務の両方の経験を活かし貢献していきたいと意気込みを見せた山中。また、このような役割は「想像していなかった」と心情を吐露しつつ、「『人生は一本道ではなく、挑戦を続けることで何歳からでも新しい景色を見ることができる』私は今回の経験を通じて、その言葉の意味を改めて実感しています」とつづった。

「山中さんは“私の歩みが、新たな挑戦をしようとしている誰かの背中を少しでも押すことができるなら、これ以上うれしいことはありません”と続けています。未経験から猛勉強の末、二度の受験で社労士になった山中さんは努力の人。

一方で、やはり今でも“元ミセス”という注目度は高いですね。SNSでドラムを叩きながらコーラスをする”ドーラス”動画をアップすると瞬く間に話題になり、累計再生回数が100万回を突破したこともあります」（芸能記者）

今回の有名企業の社外取締役抜擢のニュースにもさまざまな声があがっている。この件を報じたネットニュースのコメント欄では、

《まだ実務経験の浅いこの方を社外取締役に抜擢した理由は、やはり、その知名度と、女性活躍を重視する上場企業ですよと株主らにアピールする思惑もあったのではないかと推察します》

《この役職の就任も元ミセスという肩書きあってのものでほぼ会社のPR狙いでしょう。役職を通じて自身の持つ能力で期待値+αの貢献を見せられるといいですね》

《人気グループの元メンバー･･･だと、「脱退しなければ良かったのに」という声もチラホラ聞かれますが、長い目で人生を見れば、どちらが正解だったかなんて分かりません》

《履歴書に「元ミセス」って凄いパワーワードやね。ドラマを叩く姿が可愛くてかっこよくて、勿体無いと思ったけど、自分の道をゆくのもカッコいいね。頑張ってほしいな》

と賛否の声が寄せられている。

異色のキャリアを歩む山中の今後に、いろいろな意味で注目が集まりそうだ。