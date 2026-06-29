【双子座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

双子座（5/21~6/21生まれ）の2026年下半期の運勢〈全体運〉は？

大きな方向転換の時期がやってきました。変革の星・天王星が移動し、84年ぶりに双子座のもとへ。これから約7年、もっと自由に羽ばたき、内面を変えるべく、天王星からさまざまな働きかけがあるでしょう。もともと軽やかな双子座は変化への適応力は高いほうです。しかし、それでも天王星からのギフトには驚かされ、どう変わっていけばよいのか戸惑う瞬間がありそう。そんなときはきちんと対応しようとするのではなく、面白がるマインドに切り替えを。

これまで常識だと思っていたことが覆ったり、自身の価値観が変わっていったりするときです。変わらないものなどないし、それでよいのだと、よい意味で開き直るとラクになるでしょう。幸運の星・木星も、あなたのコミュニケーション面を後押し。自分の判断を信じ、周囲の言葉も受け止めながら物事を見るようにすると、思いもかけない方向へ人生が変わって刺激的な日々を送れるようになりそうです。

7月末は、あなたのキャパシティーが大きく広がり、これまで見えていなかったことが一気に目に入ってくる予感。判断力もいっそう磨かれるでしょう。11月はさまざまなチャンスが巡ってくる時期。積み上げてきたことが実りとなり、注目を集めそうです。自分からチャンスをつかみに行く気持ちでいると、何気ないタイミングも見逃さず、しっかり幸運を手にできるでしょう。年末は少し浮き沈みがありそうですが、それはうれしい変化の前触れとなりそうです。

双子座の2026年下半期の《仕事運》は？

情報を集めるためのアンテナを高く張ることが大事なときです。いかに良質で役立つ情報を手に入れられるかが、ビジネスで頭一つ抜きん出るための鍵になるでしょう。一見、仕事にはあまり関係ないことでも、気になるならチェックしておいて。それが意外なところで役に立ちそうです。

部署内など、一緒に仕事をする仲間との情報共有も意識的に。言わなくてもよいかなと思うようなささいなことも、気軽に話しておくと連携がスムーズ。トラブルが起きたときも、あうんの呼吸で対応できるでしょう。

秋はルーティンワークを見直すと吉。それまで何かと手がかかっていた業務を効率アップできて、時間に余裕ができそうです。作業の見直しもしやすくなるでしょう。

双子座の2026年下半期の《健康運》は？

下半期全体を通じて、体にはあまり心配がいらない時期。なかでも7月は活力にあふれ、忙しくてもメンタルで乗り切ってしまえる勢いが。しかしそのぶん、体には負担がかかってしまいますから、力配分はしっかりと。まだ頑張れると思うときこそ無理せず、夏休みを満喫するパワーを残しておきましょう。それが急な体調不良を防ぎ、暑い夏も元気に過ごすポイントとなるはずです。

12月は、気力の低下が体にも影響をもたらす可能性があります。環境の変化に対応しようとして体や心の声を無視すると、がくっと力の抜ける瞬間が。寝不足を避け、SNSなどを見る時間も最小限に。朝晩、布団の中でじんわりと全身を伸ばして深呼吸し、リラックスしましょう。

双子座の2026年下半期の《人間関係》は？

変革の星・天王星がこれまで意識していなかった人間関係の鎖を断ち切り、自由になるときです。自分が我慢すればよい、そうするものだと思っていたことに疑問を感じるようになったら、臆さず口にしましょう。それにより、一時的に非難される場合もありそうですが、状況が後戻りすることはないはず

あなたに無理をさせていた関係性からは、自然と卒業していくことになるでしょう。さびしさもありますが、それ以上に大きな解放感を得られそう。相手への情から「やっぱり今まで通りにしようかな」と引き返したくなっても、そこはグッとこらえて。新しい出会いは学びの場に。向上心のある人と親しくなり、自分ももっと頑張りたいと思えるでしょう。

双子座の2026年下半期の《金運》は？

これから7年は、金運にも天王星の影響が。お金は積極的に動かし、巡らせると運気が上向きます。もともと知的なことがプラスに出る双子座ですが、この下半期はよりいっそう知を財に変える意識をもって。何かスキルを身につけ、それを副業にして稼ぐ、資格取得で給料のベースアップをはかるなど、自己投資にかかった費用以上のリターンがありそうです。

お得な情報も次々に舞い込んでくるときですから、好きなショップのセール情報やスーパーのキャンペーン告知などもうまくキャッチアップできそう。よいものを安く買うことができて、暮らしの質が上がりそうです。幅広い分野の本を読むのもおすすめ。この時期にたくさん本を読んでおくとのちのち役立つはずです。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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