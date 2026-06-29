【蟹座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

蟹座（6/22~7/22生まれ）の2026年下半期の運勢〈全体運〉は？

これまであなたのもとで輝いていた幸運の星・木星が次の星座へ移動。幸運をキャッチし、新たなことに取り組むフェーズから、今までに得たものを吟味して選別し、自分に合うものを育てていくことがテーマになります。

よいことが起こらないみたいだとがっかりしなくて大丈夫。よく考えてみれば、次から次へとやることがあって、自分のキャパを超えていると感じる瞬間もあったのでは？ 2026年下半期からは、自分の感覚を確かめ、好きな速さで歩いていけるようになります。まだまだ追われるときはあるかもしれませんが、あえてペースを落とし、大切にしたいことを優先していくようにしましょう。今、あれこれと進めていることの中から、まずはこれがよいと思うものをピックアップ。どれもラッキーなことではあるので選ぶのは惜しい気持ちにもなりますが、選ぶ勇気が運を開きます。

土星と海王星は、蟹座にとって「達成」を表す位置で重なっています。ここでも選別の大切さが暗示されていて、本気でかなえたいことは何か、自問自答して納得のいくものを選び取るとよいでしょう。あれもこれもと欲張るより、「とっておきの一つ」を大事にしてください。7月初旬にはリスタートのタイミングが。何をつかみ、何を手放すか、この時期に決めると選択しやすいでしょう。12月末は、家だけでなく、頭の中も大掃除を。来年の目標を具体的な計画に落とし込めば、いち早く開運の兆しを感じられそうです。

蟹座の2026年下半期の《仕事運》は？

仕事観に変化が。自分にとって理想の働き方を思い描くようになったり、もっとこうしたいという欲が芽生えたりすることも。その気持ちに後押しされ、転職や起業が視野に入ってくるかもしれません。今まで考えたことがなかった場合、自分でもそんな変化に驚いてしまいそう。情報不足だと思いが空回りしやすいので、下調べは入念に。転職願望なども、具体的なビジョンが見えてくるまでは口外しないほうがよいでしょう。

今の職場で頑張る場合は、能動的な働き方を意識して。上司の顔色をうかがったり、頼まれた仕事ばかり積み重なって自分の仕事が後回しになったりすると、意欲をそがれます。自分はこう働きたいという決意をもって挑めば、周囲も一目置いてくれるようになるでしょう。

蟹座の2026年下半期の《健康運》は？

大きな不調に見舞われる心配はなく、ばつぐんのスタミナで精力的に行動できるときです。それだけに小さな不調を重くとらえず、気づいたら全身が凝っていて首を回すのも大変、なんて状態になってしまうかも。とくにデスクワークの場合は、1〜2時間働いたら腕のつけ根から肩をぐるぐる回し、血流が滞らないように気をつけて。乾燥で喉がガサガサにならないように、部屋の加湿もしっかりと。定期的にマッサージへ通うなど、元気でいるための出費は惜しまずに。先手を打つケアが元気をキープする秘訣です。

美容面では、フェイスクリームを首もとまでしっかり伸ばして。うるおいたっぷりの肌になって、つやつやに。どんなときもいきいきとした印象に見られるでしょう。

蟹座の2026年下半期の《人間関係》は？

全体的な運気と同様、人との関わりも穏やかに。これまで、一緒にいて気疲れしてしまう相手ともつき合う必要があったかもしれませんが、自然と距離を置けるようになっていきます。一方で、教養にあふれ、話していると時間を忘れるくらい楽しくなる人とは距離が近づいていくでしょう。

おいしい食事は、人間関係を豊かなものにしてくれます。家族はもちろん、親しくなりたい人とは夕食をともにするようにしてみて。また、新しく知り合った人の中に、好物が同じ人がいたらラッキーパーソン。強い縁で結ばれ、これからさまざまな時間を一緒に過ごすことになりそうです。

蟹座の2026年下半期の《金運》は？

運気好調。幸運の星がお金を司る位置に入って、いろいろな場面でラッキーだと感じるようになるでしょう。ただ、何もせず棚ぼた的にお金が降ってくるわけではなさそう。あなたがお金とどうつき合っていくか、何が欲しくて、何がなくてもよいのか見極めることがより運気を高めます。お金だけに限らず、時間の使い方、何かを手に入れるためにどれだけの労力をかけるのか。できるだけ具体的に考えるほど視野が広がり、金運を高められるでしょう。

これまでためてきたお金を種銭として資産形成に力を入れるなど、堅実なマネープランを立てるにもよいときです。評判のよい金融商品であっても、自分の目と頭でチェックし、納得がいくものだけを選んで。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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