【牡牛座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

牡牛座（4/20~5/20生まれ）の2026年下半期の運勢〈全体運〉は？

振り返りと再出発のとき。過去7年、牡牛座に滞在していた変革の星・天王星が抜け、落ち着いて振り返ってみれば、価値観などのバージョンアップが行われていたことがわかるはず。「あのときはこうだったけど、今は全然だな」とか「過去には思ってもみなかったことを今、やっているな」と気づいて、驚いてしまうかも。過去に手放したものに対して、さびしい気持ちも湧いてきそうですが、それによってあなたは今を手に入れています。そのさびしさこそが未来へと歩を進めている証ですから、自信をもってください。

幸運の星・木星は新たに「ホーム」を表す位置へと移動し、リラックスできる場所を改めて作るようにすすめています。この下半期からは、日々の緊張を解いて素のあなた自身に戻れる場所づくりをスタートさせましょう。家にいるとき、落ち着かない場所があれば、まずそこを片づけてみて。間に合わせで買った雑貨も、いったん目につかないところへしまうとよいでしょう。そうして、お気に入りだけが目に入る空間が少しでもできると、自分が家の中をどうしたいのか、方向性が見えてきます。使い勝手のよさと安心感を両立させ、居心地のよい家にできるでしょう。

7月中旬から8月中旬にかけては、あなたが無意識のうちにまとっていた心のガードを取り払うチャンスが。肩に入っていた力が抜け、ラクになりそう。また、心の底から安心してそばにいられる人がだれかもわかるはずです。

牡牛座の2026年下半期の《仕事運》は？

チームワークで素晴らしい成果をあげられるときです。自分の仕事だけやっていればよいと思わず、それぞれに助け合うと力を発揮できます。仕事仲間と得意不得意を共有し、それに応じて業務を割り振ると効率アップできるでしょう。

対等に話せるビジネスパートナーができるときでもあるので、遠慮なく意見を言い合える相手は大切に。コミュニケーションを密にしていけば、自分では気づかないミスもお互いにカバーし合えるはずです。

7月は、業界内の最新情報の収集に力を入れて。今後の成長分野がわかり、対策を立てやすくなりそう。真夏はしっかりバカンスをとると英気を養えます。夏休みの間は仕事を忘れ、頭をからっぽにして、リフレッシュを。

牡牛座の2026年下半期の《健康運》は？

ホームケアに力を入れると美容面も健康面も充実。寝転ぶと凝りがほぐれるマットやマッサージガンなど、手軽に疲れがとれるグッズを積極的に使っていくと、体調に大きな波が出るのを防ぎ、元気でいられます。

10〜11月は美容運が上昇。スキンケアを重点的にしつつ、ストレッチや食事の摂生でスタイルアップも。何かのイベントまでになど期限を決めるよりも、よい意味で自己満足のために続けるほうが魅力が輝きそう。ストイックになりすぎず、輝きを増す自分を楽しんで。ファッションの好みも自然と変わり、あか抜けられそうです。体によい習慣が身について自分ではそれらが当たり前になったころ、周囲に「きれいになった」と言ってもらえるようになるでしょう。

牡牛座の2026年下半期の《人間関係》は？

今、そばにいてくれる人を大切にしたいとき。家族や親友、幼なじみなど、いつも近くにいてくれるのが当たり前に思っている人への感謝を積極的に口にするようにしてください。助けてもらったら「ありがとう」と声に出し、相手に伝えると喜ばれ、より親密度が増していくでしょう。

7月は家族で出かけると盛り上がります。人気のアトラクションがある施設やアスレチックができる大きな公園、この夏話題のイベントへ足を運ぶのがおすすめ。どこにいても、気の置けない人たちさえいればよいと思えるほど、絆が深まりそうです。ただ、距離が近すぎて言いたいことを言いすぎるのはけんかのもと。遠慮のいらない関係だからこそ、相手を思い、言葉を選んで。

牡牛座の2026年下半期の《金運》は？

運気は安定傾向に。突発的な支出や収入の大きな変化はなくなり、こつこつとお金をためていけるでしょう。自然と高い買い物や外食も減っていきそうです。ただ、より幸運を願うなら、楽しみのための散財はセーブしないほうがよさそう。家にいる時間が増えそうですから、地元の食材を新鮮かつお得に手に入れたり、うつわにこだわったりして、リラックスした時間を有意義に過ごすと運気アップに。

節約と楽しみを兼ねたガーデニングもおすすめです。手軽に育てられるハーブなどをベランダや庭先いっぱいに。鮮やかな緑に癒やされ、収穫したてを料理に使う……そんなささやかな自給自足が、心からの満足感をもたらしてくれます。ほかにも実利を兼ねて何かできないか、いろいろと考えてみて。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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