【牡羊座の2026年下半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年下半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

牡羊座（3/21~4/19生まれ）の2026年下半期の運勢〈全体運〉は？

時代を動かす土星と海王星の到来によって、現実の重みをより感じる立場に置かれている牡羊座。「腹をくくって前を見なくては」「甘いことは言っていられない」と、12星座の中でも、ひときわ強く厳しさと向き合い、ストイックな思いを抱えて過ごす下半期に。ただ、これからの半年、とても気が重くなりそうだとがっかりすることはありません。なぜなら、シビアに現実と向き合う覚悟を決める、それ自体が土星からのメッセージ。星の恵みを受け取って、人生を輝かせようとしているサインにほかならないからです。

本気を出して頑張れば約3年後には、予想の何倍も大きな星からのギフトを受け取っているでしょう。運命の責任をだれかに肩代わりさせず、しんどくても正面から受け止めて解決していく。そのプロセスを大切にしてください。幸運の星・木星は、頑張るあなたを強力にバックアップ。状況を理解し、支えてくれる人が現れるはずです。時に弱音を打ち明け、時に叱咤してもらい、前に進む力をもらえるでしょう。

日常的な面では、楽しいことも多い運気。7月末の満月から2週間は、とくに楽しいこと続きに。この期間はストイックになりすぎず、心をラクにしてたっぷり遊びましょう。12月下旬にも、夢に近づくチャンスがやってくるはずです。ここで「夢なんて実現するはずがない」と感情を否定すると願いをかなえる力がブロックされてしまいます。自分の気持ちに素直になり、より多くの幸運をつかみ取りましょう。

牡羊座の2026年下半期の《仕事運》は？

専門分野をもつべく、スキルを磨いていくときです。8月、12月に注目を集めることもありますが、これだけはという得意分野がないと自信がもてず、自己アピールの機会を見送る羽目に。自分は何が得意かをしっかり見極め、実力を磨いていきましょう。自分は努力しているという自信があれば、急にスポットライトを浴びるようなことになっても心配はいりません。地に足をつけ、落ち着いて次のステップへと手をかけられるはずです。

資格試験の勉強や受検は手ごたえばつぐんの予感。チャンスがあればトライしてみて。合格を機に転職をしたり、同じ職場でも手当がつくようなこともありそう。

牡羊座の2026年下半期の《健康運》は？

全体的には好調ですが、食べすぎや飲みすぎには注意が必要。とくにシルバーウィークに外食が多いと、胃が休まらないかも。こってりした食事の後は消化によいスープを飲むなど、バランスをとるとよいでしょう。

無理なダイエットはストレスがかかりやすいときですから、日頃から食べたら控えることを意識し、こまめな摂生に努めると安心です。体を動かすなら、音楽に乗ってできるダンスや運動性ゲームがおすすめ。義務感で続けようとしても腰が重くなってしまいがちですが、ダンスなどであれば楽しさが先立ち、自然と長く続けられるはずです。

牡羊座の2026年下半期の《人間関係》は？

何かとシリアスになりやすい下半期のあなたを、快活で明るい人が助けてくれます。どんな場面でもネガティブなことや陰口を言わず、明るさを放つ人がいたら注目を。その人がまとう陽のオーラが、前向きな力を与えてくれるでしょう。

みんなで集まること、大勢でレジャーを楽しむことも幸運のカギに。フットワークが軽く、一緒に遊べる仲間もできそう。地域のサークルなどがあれば参加してみてください。住まいが離れてSNSでしかつながっていない友人と遊ぶのもあり。久々の再会から、頻繁に会う仲になるかもしれません。ここでも大事なのは、ポジティブな話をすること。家庭のぐちではなく、先々の楽しい予定を語り合えばハッピーな関係が長く続くはずです。

牡羊座の2026年下半期の《金運》は？

あれもこれもと欲張る気持ちが芽生える一方で、それらを実現する資金力とのギャップに悩みそう。ただ、どうにか工夫してやってみたいと思うと、助けの手が伸びてくる星回りです。お金がないからできないと決めつけず、何かよいアイディアはないかと考えてみて。家族みんなで家の不用品を探してみたら、忘れていた金券などが出てきて予想以上の臨時収入になるかも。定期的な貯金とそれを合わせたら、予算をクリアできそうです。

例えば旅行なら宿、食事、観光、おみやげのどれかお金をかけるポイントを絞り、そこはけちらないこと。レジャー計画を立てるとき、みんながここだけは外せないという部分にしっかりお金をかければ、満足度が高まるはずです。

鏡リュウジ 教えてくれたのは… 心理占星術研究家 翻訳家。英国占星術協会会員。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。『食の魔法』（小社）など著書多数。

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