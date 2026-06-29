3日前、26日の午後10時半ごろ。これは山梨県の甲府市。激しい揺れが襲いました。



（記者）

「こちらでは建物の壁面が崩壊し、タイルが道路に散乱しています」



山梨･富士河口湖町で震度6弱を観測した地震。



激しい揺れは静岡県内でも…。



県内の最大震度は小山町で震度5弱を観測。震度4を御殿場市・三島市・沼津市など県東部の9つの市町で観測しました。



地震のすぐあと、震度5弱の揺れを観測した小山町に向かうと…。





（記者）「地震の影響で住宅のブロック塀が崩れているのが確認できます」静岡県によりますと、ブロック塀の倒壊は、小山町や三島市で3件確認されたということです。御殿場市の工場では、天井が崩れる被害も…。地震のあった当時、工場内には十数人がいたということですが、全員無事だったということです。地震によって一時的に交通にも影響が。東海道新幹線は上下線の一部区間で約2時間半運転を見合わせました。高速道路は新東名･東名の一部区間で通行止めとなりましたが、午前2時ごろまでに解除されました。地震から一夜明けると、その被害の全容が明らかに。山梨･富士吉田市では、建物の壁が崩落したり、看板が破損する被害が。土産物店では陳列されていたワインの瓶が割れ、散乱した破片を片付ける店員の姿がみられました。一方、震度5弱を観測した小山町では、住宅の屋根から落ちた瓦が散乱。車のフロントガラスには瓦が当たったのか、ヒビが入っていました。小山町では9世帯で瓦の落下が確認されたということです。住民たちは…。（小山町民）Q.どんな感じだった？「横揺れだね、テレビが倒れそうになって手でおさえた」Q.体感時間は？「短かったガタガタときて終わった。そんなに長く感じなかった」（小山町民）「いや～多分初めてだと思う震度5は。どうしようどうしようと思いながら何もできなくて。ちょっと物が落ちていたりして、食器棚の中もちょっと落ちていて、冷蔵庫の中も瓶が倒れた」（記者）「小山町役場から御殿場方面にいきます。あちらの川沿いの斜面なんですが、今回の地震で崩れた模様でブルーシートで覆われています」住宅のすぐ近くの斜面が崩れる被害も。さらにこのお寺では…。揺れの大きさを物語るように、墓石が複数倒れてしまっていました。墓地では至るところに墓石が散乱。敷地内の道の脇にある石垣も崩れていました。様子を見に来たという人は…。（小山町民）「急きょ仕事を切り上げて家の点検をしたあと、お墓も心配だからと来たんですけれども。もう本当、こんな感じで崩れちゃっていて…。お墓をみるとすごいんだなと震度5弱。びっくりしました」ライフラインにも影響が。（記者）「小山町の下谷地区では、約100世帯が断水しているということで、給水車が配備されています」小山町成美地区の中で約100世帯が断水。町内の2か所で給水車が対応しました。断水の原因は、配水池につながる管が破損したことで、修繕工事により、断水は28日午後5時に復旧したということです。今回の地震による静岡県内での「けが人」は、御殿場市で90代の女性が転倒するなど、御殿場市と三島市で3人が軽傷となっています。今後の注意点について27日、気象庁は…。（気象庁）「揺れの強かった地域では家屋の倒壊、土砂災害の危険性があります。今後の地震や雨に十分注意をお願いします。この地震につきましては1週間程度、特に今後2から3日の間は最大震度6弱程度の地震があることに注意してください」（スタジオ解説）（澤井 志帆 アナウンサー）先週金曜日、静岡県内でも小山町で震度5弱を観測する大きな地震がありました。大きな揺れで怖い思いをされた人も多くいらっしゃったかと思います。今回の地震のメカニズムや特徴を阿部さん教えてください。（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）はい、今回の地震なんですけども、こちらに今画面に出ておりますように、震源の深さがですね、約20キロぐらい、そしてですね、北西南東方向に圧力軸を持つ逆断層型というふうなことなんですが、おそらくこれはですね、フィリピン海プレートというのがちょうどですね、南東から北西方向にですね、動いてますので、そのフィリピン海プレートの動きによって押されてですね、起きた地震じゃないかなというふうに考えられます。（澤井 志帆 アナウンサー）その逆断層型という地震ですけれども、このフィリピン海プレートが北米プレートを押し上げたというようなイメージで大丈夫ですか？（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）そうですね、位置的にはですね、北米プレートとユーラシアプレートとフィリピン海プレートが、ちょうど交わっているあたりになるんですけども、このプレートが押す力によって、その押す力によってですね、断層がずれ動いたというふうな地震かなというふうに思われます。（澤井 志帆 アナウンサー）今回は3つの疑問をひも解いていきたいんですが、富士五湖周辺では震度5弱以上の地震が頻発しています。この富士山のすぐ近くということですので、火山活動との関連がまず気になるんですが、そのあたりいかがですか?（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）今回ですね、まさにそのプレートが押す力によって、それで断層がずれてですね、起きたわけなんですけども、火山が噴火するという時にはですね、そのマグマが関係して、そのマグマの動きによって地震が起きます。今回の地震は、そういったマグマの関係するような地震の起こり方ではなくて、むしろプレートが押されて、それでずれ動いた断層型の地震であるというふうに見られていますので、また、気象庁の方からもですね、富士山の活動に関して特段の変化は見られないというふうなことから考えてもですね、影響はないんじゃないかなというふうに思われます。（澤井 志帆 アナウンサー）噴火の心配しなくていいということですよね。（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）阿部先生、私たち静岡県民ではですね、東海地震と宝永噴火が関連して一緒に起こったみたいなことを何度も聞かされているものですから、それが特に不安なんですけども、今回はそれとは違うということでいいんですか？（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）そうですね、マグマが活動を始めると火山性の地震というのが増えてきますので、今回そういった兆候がまず見られない。宝永の時には、そういった兆候、その兆候がある中、最後、巨大な地震が起きて、それが最後の一押しになったんじゃないかというふうにいわれていますけど、今回、その傾向が、まだ兆候が見られないので、それが富士山の活動につながるというふうなものはまだ考えなくてもいいかなというふうなことです。（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）もともと全く別の活動が、前回の放映噴火の時はたまたま重なったという、そういう感じでしょうかね？（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）はい、そうですね。（澤井 志帆 アナウンサー）2つ目の疑問はこちらです。県民の関心事項でもあると思うんですけれども、こちら南海トラフ巨大地震との関連です。いかがでしょうか？（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）はい。今回起きた地震はマグニチュードが6より小さい、マグニチュード5クラスの地震でした。地震を起こす断層のサイズというのが、だいたいマグニチュード6の地震でも10キロぐらいのサイズかというふうに推定されています。今回起きた場所から南海トラフまでの距離であるとか、あと富士山までの距離を考えると、それより10キロよりも遥かに遠い場所にありますので、今回の地震がそういった南海トラフの地震を、直接引き金を引くというふうなことはちょっと考えにくいかなというふうに思います。（澤井 志帆 アナウンサー）そして、6月だけでも大きな揺れを感じる地震が続いていますが、この全国で頻発する地震との関連はどうでしょうか？（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）28日の地震は、おそらく25日の地震の余震だと考えられますけれども、この16日の地震、25日の地震、26日の地震は、たまたま同じような地震が偶然同じタイミングで起きてしまったというふうなことかなと思います。（澤井 志帆 アナウンサー）たまたまだったということなんですね。（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）今回、ちょうど私たちは2つの台風がまとまってくるというので、みんなそっちに意識していたと思うんですが、そんな中で大きな地震があって、ちょっと不安な人も多いと思うんですが、改めて私たちが注意すべきことって先生は何でしょうか？（常葉大学 副学長 津波工学専門 阿部 郁男 教授）今回、まさに小山町で斜面が崩れたように、雨が降ったりすると地震が来ると、それで斜面が崩れやすくなりますし、地震というのは本当に朝起きたり、昼起きたり、夜起きたり、いろいろな状況で起きますので、こういうふうな地震が起きると、こういうふうな時間帯に起きたら…「私たちはいったい何をしなきゃいけないんだろうか」…というのを、また改めて確認していただく機会になればなと思います。