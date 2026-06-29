これは静岡市葵区にあるスーパーマーケット。店先で行われていたのは野菜の詰め放題。



（客）

「毎週のように（来る）。普通のスーパーに行くとニンジンが3本で200円、けど、ここは詰め放題で200円」



小さな子どももピーマンの詰め放題に夢中。いくつ詰められたかというと…。



（客）

「11個」





一方、こちらは静岡市駿河区にあるスーパーマーケット。商品の値札に「火曜バグ市」の文字が…これはいったい？さらに店内にはクレーンゲームまで！？しかも景品は… 野菜！？（佐藤 優里 アナウンサー）「取れました、やった私10円しか入れてない…」今回は衝撃の詰め放題から、野菜のクレーンゲームまで、楽しくて、お得で思わず行きたくなる静岡で大人気のローカルスーパーを調査します。まずは静岡市駿河区向敷地にある「スーパーおさだ」。ことしで創業50年。住宅街の一角にある小さなスーパーです。（客）「昔ながらのスーパーなので皆さんよく来るし、野菜がとにかく安いんです」（客）「便利じゃないですか、近くに一軒あれば…ないと困っちゃう」地元住民から熱烈な支持を集める秘密は…詰め放題。なんとこちらでは毎日「何かが詰め放題」なんです。それも野菜だけにとどまらずときにはこんな商品も…。（佐藤 優里 アナウンサー）「何個ですか？」（客）「10個です」（佐藤 優里 アナウンサー）「詰め放題はよくやる？」（客）「（詰め放題）好きです。何個まで詰められるのか限界を見るのが好きです」そこで佐藤アナもタマネギの詰め放題に挑戦。1回129円でどれだけのタマネギを詰められたのでしょうか、数えてみると…。（佐藤 優里 アナウンサー）「15個です。これはちょっとお得すぎませんか」結果はタマネギ15個。1個あたり8.6円の計算です。さらに枝付きの枝豆も1080円で詰め放題。少しでも袋にかかっていればOKなので、上に積み上げて4束をゲット。通常は一束400円ほどで販売しているものなので1080円で1600円分を手にしたことに…そして、お得なのは詰め放題だけではありません。（スーパーおさだ 牧野 真之 店長）「実は毎日が特売日なんです」「おさだ」では、日替わりでさまざまな商品が20％以上の割引きになっているんです。中でも気になるのが火曜日の「バグ市」。（佐藤 優里 アナウンサー）「火曜日の『バグ市』って？」（スーパーおさだ 牧野 真之 店長）「税抜きで商品が88円…価格がえっ！？っていうような『バグってる』という意味で『バグ市』をやっている」店内を歩いて回ると火曜バグ市の赤い札がいたるところに。（佐藤 優里 アナウンサー）「こっちにもありますね」（スーパーおさだ 牧野 真之 店長）「いろいろ付いているので…」（佐藤 優里 アナウンサー）「これはチンゲン菜、そしてコマツナ…」（スーパーおさだ 牧野 真之 店長）「158円」（佐藤 優里 アナウンサー）「えっ、これかなりお得…ほぼ半額くらいこれは火曜日に買うべき…」さらに揚げ物を中心におよそ30種類の総菜や弁当も大人気。中でも人気なのがおさだオリジナルの餃子です。その名も808（やおや）餃子。静岡県産の野菜や豚肉を使った手作りの餃子です。（佐藤 優里 アナウンサー）「豚肉のうま味も広がるし、野菜のシャキシャキ食感がアクセントになっている」（スーパーおさだ 牧野 真之 店長）「普通の餃子は野菜の感触がないじゃないですか。八百屋のイメージを強く出すような感じで生の野菜を大きめに切って歯応えがあるようにしてる」「808餃子」は全部で5種類。ネット販売もしていて全国にファンが多いヒット商品です。さらに店内には意外なものが…。（佐藤 優里 アナウンサー）「クレーンゲームでは…」なんとクレーンゲームを発見。中に入っているのは野菜です。しかも1回10円。これはやるしかありません。すると…。（佐藤 優里 アナウンサー）「取れました、やった私10円しか入れてない…」なんと、いきなりインゲンのパックをゲット。これに味をしめた佐藤アナ、インゲンに的を絞り次々にゲット。結局4パックもインゲンを手にしました。（佐藤 優里 アナウンサー）「たったの40円なんて信じられない」続いては静岡市葵区羽高町にある「スーパー山金」へ。50年以上にわたり地元で愛され続けるスーパーで、午前10時の開店と同時に駐車場待ちの車列ができるほどの人気ぶり。車の誘導をしているのは山金の3代目、森大記さんです。（スーパー山金 森 大記さん）「平日に比べて土曜日のほうが客が多い」なぜ土曜日に客が多いのか…そのワケは毎週土曜限定で行われる野菜の詰め放題。これを目当てに訪れる客があとを絶たないのです。（客）「いま物価的に高くなっているので多少でも安いものを求めて…わざわざ来ます」この日はニンジンにジャガイモ、そしてピーマンさらにタマネギの4種類が一袋162円から270円の格安価格で詰め放題。ジャガイモを詰めていた女性は…（客）「なんかうれしいですよね。子どもの気持ちになっちゃう」こちらは親子でニンジンの詰め放題に挑戦。（客）「詰め放題が好きなのは娘気づいたら袋を持ってやっている。すごいじゃん、OK？」（客）（うなずく）実際、どれだけお得なのか取材スタッフが挑戦してみると…。結果はご覧のとおり。ピーマンが12個ニンジンは14本タマネギ10個に小ぶりなジャガイモは何と37個をゲット。これでお値段864円です。そしてお得なのは詰め放題だけではありません。森さんにこの日おすすめの野菜を聞くと…。（スーパー山金 森 大記さん）「柔らかめのキャベツ…税込みで95円。いまの相場に比べたらかなり安いと思うこれよりちょっと大きいと（相場が）200円くらい小ぶりになっただけで値段下げて提供できるのでお得だと思う」ほかにも青森産のダイコンが一本108円。ツヤツヤの大きな長ナスは3本で270円です。そして「山金」で人気なのがずらりと並ぶ総菜や弁当の数々。これらはすべて店内で調理していて出来たてが並びます。一番人気はこの「チャーメン」。出来上がりを待つ客もいる人気商品なんです。この男性は4パックをまとめ買い。（客）「野菜いっぱいの餡かけが入ったかた焼きそば…メチャクチャおいしいです実家の分も…じいちゃん、ばあちゃんに」お得すぎる詰め放題に、野菜のクレーンゲームなど工夫を凝らしたサービス満点の静岡のローカルスーパーに注目です。