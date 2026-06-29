1989年の劇場公開以来、世代を超えて人々から愛され続ける、角野栄子による同名の児童文学を原作とした、スタジオジブリの宮粼駿監督作品『魔女の宅急便』が、スタジオジブリ監修のもと、4Kデジタルリマスター版として再び全国の劇場のスクリーンで上映されている。

参考：『魔女の宅急便』は大人になった今こそ見返したい名作 キキが経験する“面倒くさい”の意義

当たり前のことだが、もともと映画館で上映するために作られた、劇場用アニメーション映画である本作『魔女の宅急便』。だが、公開から37年という歳月が経った現在、多くの人々にとって本作は、度重なるテレビ放送によりお茶の間に溶け込んだ、国民的なTV放送の定番として認知されているかもしれない。

それゆえに、今回の再上映が持つ意味は小さくない。当時、熱気あふれる映画館で本作をリアルタイムで目撃した観客にとっては、当時の記憶を取り戻す瞬間となるだろうし、とくにTVやネットミームを通じて本作に触れてきた若い世代にとっては、この日本のアニメーション映画の名作に、初めて“映画”として出会い直すという、強烈な異化体験になるはずだ。

ここでは、本作が映画館という本来の場に帰還した、このタイミングに、そこで描き出されたテーマや、この映画を通してジブリ映画が国民的な存在になった理由の背景を、もう一度掘り返してみたい。

日本のアニメーション業界を長らく牽引し続けてきたスタジオジブリの歴史において、本作『魔女の宅急便』の公開は、同スタジオが初めて国民的な大ヒットを記録した、重要な転換点である。現在でこそ巨匠として世界に名を知られている宮粼駿監督だが、当時はまだ一般層への認知度はそれほどには高いといえず、前作『となりのトトロ』（1988年／『火垂るの墓』と同時上映）は、批評家筋から絶賛されたものの、いまでは信じ難いことだが、興行面で苦戦を強いられたのだ。そんな退路を断たれた状況でスタジオを救ったのが、本作だったのである。

当時の日本はバブル経済の絶頂期にあり、映画界ではトレンディドラマの源流になる『私をスキーに連れてって』（1987年）が、若い世代を惹きつけていた。その主題歌を歌い、ライフスタイルへの憧れの象徴ともなっていた松任谷由実の楽曲を採用したことで、時代の気分と宮粼作品が同期することになったのだ。1970年代に発表された「ルージュの伝言」と「やさしさに包まれたなら」の使用は、本作をそれまで“一部のファンが楽しんでいたアニメーション”に、“日本人の多くが憧れていた都市の物語”の要素と、レトロなオシャレ感を加えている。

キキがポータブルラジオのスイッチを入れ、「ルージュの伝言」のイントロが流れ出した瞬間、劇場全体の雰囲気が切り替わる。この音楽による世界観の変化こそが、当時それまでアニメを観なかった層、とくに若い女性を劇場へ惹きつける強力な仕掛けとなった。ここでの「ルージュの伝言」が古い演出だと感じないのは、その当時もレトロな文脈で使用されたからだろう。

キキのキャラクターデザインも秀逸だ。濃紺のシンプルなワンピースを着て、頭には大きな赤いリボンをつける。このシンプルな姿が、一見して誰もが「キキだ」と認識させる力を持つ。このデザインがキキに分かりやすさ、親しみやすさを与え、映画の敷居を劇的に下げたことは間違いない。

13歳になったキキは満月の夜、魔女の古いしきたりに従い、黒猫のジジとともに親元を離れ、ひとり立ちの旅に出る。海辺の美しい都市コリコにたどり着いた彼女は、空を飛ぶという、彼女の唯一の魔法を活かし、パン屋の居候として、空飛ぶお届け物屋さんを始める。見知らぬ街での新たな出会いや初めての労働に従事しながら、彼女の等身大の物語が動き出していく。

物語の根幹となるのは、やはりキキがスランプに陥って魔法の力が弱まってしまう部分にこそあるだろう。それでは、キキがある日を境に、黒猫のジジと言葉が通じなくなり、突如として飛べなくなることの意味とは何なのか。

それまで彼女にとって空を飛ぶことは、魔女の子として生まれついたがゆえであり、疑う余地のない生き方だった。しかし、“ニシンのパイの一件”によって、依頼者の孫への愛情を、雨に濡れながら届けた努力や誠意が、必ずしも相手に好意的に受け入れられるわけではないという冷徹な事実に直面する。こうした現実のなかで、“世界に愛されている、庇護されている”という彼女のこれまでの無自覚な全能感、すなわち魔法を手にしているという特権的な感覚は遮断される。

“魔女の子”という与えられた属性だけで、何も考えずに状況へと飛び込んでいくことができたキキ。しかし、思い通りにならない他者や環境という壁に突き当たったことで、彼女は逆に、自分自身がどうすれば世界に必要とされるのか、という課題に直面するのである。そこでは、自分の存在を根底から考え直し、行動に主体的な意味を見出すことが必要になってくる。

この構図は、キキの復調の要因となるだろう、画学生のウルスラの存在が、分かりやすく示している。単に絵が好きで描き続けるだけでは、アーティストと呼ばれるような存在になることは難しい。共同体の常識から離れ、自分だけのテーマに向き合って個人として確立することが、プロの画家としての第一歩なのだ。それは画家に限らず、自分の行動の責任を自分で引き受ける“大人”になるという、近代以降の多くの人間にとっての実存的な課題でもある。

クライマックスでは、友人の男の子トンボが飛行船から落下しそうになるのを必死で助けようとするキキの姿が描かれる。「魔女だから飛ぶ」という既成概念や受動的な流れからではなく、「目の前の人間を救いたい」という個人の切実な意志が、飛翔という行為を一つの手段として“主体的”にキキに選ばせるのだ。

それは、画家が「画家だから絵を描く」のではなく、ある表現やテーマを伝えるために筆を握るからこそ、そこに価値が生まれていく構図と同様だ。力に溺れるのではなく、自分の力を何かのために使うという姿勢こそが、宮粼監督自身がクリエイターとして強烈に追い求め、自らの作品作りに最も必要であると確信していたものに他ならないのだろう。

宮粼作品における“飛翔”の表現は、常に誇張された圧倒的なリアリティと力学に裏打ちされている。例えば、劇中でキキが雁の群れとともに上空を飛んでいるシーン。突如として見えない突風が発生し、雁たちが次々と弾かれるように吹き飛んで上昇していくなか、キキもまた抗う間もなく横殴りに流されてしまう。この緻密なアニメーションは、私たちが漠然と思い描く“空を飛ぶ”というファンタジーへの油断した想像を打ち消し、空と飛翔体との関係性を、表現そのものによって鮮烈に再定義している。

空中とは決して自由で平滑な空間ではなく、目に見えない強大な気流という、自然の力が支配する過酷な場であること。そこを飛ぶためには、その巨大な力を利用し、ときにその力から逃れなければならないという、物理現象に対する真理や実感を、感覚的に突きつけてくるのだ。トンボとプロペラ付きの自転車で、猛スピードのまま斜面を駆け下り、ふわりと宙に浮く瞬間の感覚もまた同様である。

こうした、狂気すら感じられる宮粼作品のアニメーション表現へのこだわりは、ここでテーマと合致する。現実のなかで落ち込んだ少女が、もがきながら再び浮上し、自らの意志で世界と向き合おうとする物語が、こうした飛翔という物理的運動とつながり、アクションシーンに熱いエモーションを注ぎ込むのである。

映画館の巨大なスクリーンでわれわれが目にするのは、誰もが人生のどこかで直面するだろうパーソナルなテーマと、卓越した映像表現が、幸福に手を結んだ奇跡的な瞬間である。本作『魔女の宅急便』が、公開から長い歳月を越えてなお圧倒的に支持されている理由は、まさにそこにあるのだ。

（文＝小野寺系（k.onodera））