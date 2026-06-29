株式会社セキドは、株式会社旭テクノロジーとの共催により、ドローンの操縦体験ができる無料イベント「DJI New Pilot Experience」を7月21日（火）に開催する。会場はDMS大阪校（大阪市淀川区）で、参加費は無料。事前の申し込みが必要となる。

ドローンに初めて触れる初心者や、実際に試してから購入を検討したい人を対象とした体験会。屋内施設を利用し、エントリーモデルからハイエンドモデルにいたるまでの各モデルをフライトさせ、性能や操作感を直接確認できる。

主なフライト体験・展示機体として、4月に発売された「DJI Avata 360」を用意。8Kの360°撮影に対応し、専用ゴーグルによる没入感のある空撮を特徴とするモデル。

さらに、1億画素・6K対応のHasselbladカメラと大型CMOSデュアル望遠カメラを備えた「DJI Mavic 4 Pro」、広角と3倍中望遠の2つのレンズを搭載した「DJI Air 3S」、5,000万画素の1インチCMOSカメラを搭載した「DJI Mini 5 Pro」などが並ぶ。

イベントでは空撮に必要な知識や準備について解説するミニセミナーのほか、個別の購入相談会も実施する。会場限定特典付きでの当日購入も可能となっている。

イベント名

DJI New Pilot Experience in 大阪



開催日時

2026年7月21日（火）18時00分～19時15分



会場

DMS大阪校（大阪府大阪市淀川区田川北2-4-13）

参加費

無料（事前申込制）



定員

先着10名



主なフライト体験・展示機体

主催

DJI Avata 360 DJI Mavic 4 Pro DJI Air 3S DJI Mini 5 Pro DJI Matrice 4T

株式会社セキド、株式会社旭テクノロジー