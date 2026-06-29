この記事をまとめると ■2.5リッター以下ターボ×4WDカテゴリーではRS3とA45 Sが最速の双璧を形成 ■5気筒サウンドと旋回性能でRS3が一歩リード ■ゴルフRやGRヤリスも健闘するが性能差は残る

RS3とA45 Sは特別な存在

2.5リッター以下のターボエンジン×4WDというカテゴリーには、いくつもの激速モデルが存在する。しかし頂上対決となると、以下の2台に絞られる。

1台はアウディRS3だ。2.5リッター直列5気筒ターボエンジンを搭載し、最高出力400馬力（294kW）/5600-7000rpm、最大トルク500Nm （51.0 kgm）/2250-5600rpmを発生。コンパクトなボディに圧倒的なパワーを秘め、0-100km/h加速はわずか3.8秒を誇るハイパフォーマンスモデルだ。

もう1台がメルセデスAMG A45 Sだ。量産2リッター直列4気筒ターボエンジンとして世界最高峰となる最高出力421馬力（310kW）/6750rpmおよび最大トルク500Nm（51.0kgm）/5000-5250rpmを発揮し、こちらも0-100km/h加速は3.9秒と僅差で迫る。

エンジンスペックを見ると、AMG 45 Sのほうが排気量は500cc小さいにもかかわらず、最高出力では21馬力上まわっているのはたいしたもの。一方で、最大トルク値は同一だが、発生回転域がRS3のほうがワイドだ。さらに、0-100km/h加速ではコンマ1秒だけRS3が速い。

実際のドライブフィールはどうかというと、どちらもとてつもなく速い点では共通しているが、RS3のほうが5気筒特有のビート感のあるエンジンサウンドを聞かせてくれるのが特徴だ。さらに、リヤのトルクベクタリングシステムがかなり派手に効いて、小さな舵角でグイグイとタイトコーナーを曲がっていける感覚がとても刺激的だったりする。というわけで、ここでは、最強マシンはRS3ということにしたい。

では、ほかにどんなクルマがあるか紹介しよう。

フォルクスワーゲン・ゴルフRは、2リッター直列4気筒ターボエンジが、最高出力333馬力（245kW）/5600-6500rpm、最大トルク420Nm/2100-5500rpmを発生する。0-100km/h加速はハッチバックで4.6秒とけっこう速い。実際にドライブしても速いことには違いないが、やはり上記2モデルには及ばない。

BMW M135iおよびM235i xDriveは、2リッター直列4気筒ターボエンジが、最高出力306馬力（225kW）/5000-6250rpm、最大トルク450Nm（45.9kgm）/1750-4500rpmを発生する。0-100km/h 加速性能（秒）4.9秒ひとつの目安といわれる5秒をなんとか切っている。もちろん十分に速いが一歩譲る。

ご存じのとおりBMWにはMモデルがあり、そのなかにMパフォーマンス・モデルとMハイ・パフォーマンス・モデルがあり、BMW M135iおよびM235i xDriveは前者になる。

異なる個性をもつモデルが多数存在

Mハイ・パフォーマンス・モデルのエントリーモデルであるM2には3リッター直列6気筒ターボエンジンが搭載され、性能的にも最高出力が480馬力で最大トルクが600Nm（AT車）とアタマひとつ格上だ。ただ、もしも現代でいうM1に相当するモデルがあって、エンジン排気量が2.5リッター以下だったら、上記のRS3やA45 Sと肩を並べることになっただろうが、そもそも戦う相手が微妙に違うということで了承いただきたい。ゴルフRもゴルフのなかでは頂点だが、どちらかというとこちらに属する。

日本勢では、GRヤリスとGRカローラ、レクサスLBX MORIZO RRがある。この3台だと、同じエンジンを積んでいながら、車両重量はGRヤリスのほうが200kg近くも軽いので、普通に考えるとGRヤリスが一番速いということになると考えていい。

ちなみによくよく考えてみると、Cセグメントならまだしも、Bセグメントで4WDでここまで走りに特化したクルマというのは、世界中を見渡してもGRヤリスとLBX MORIZO RR以外に思い浮かばない。

いずれもエンジン排気量は上記モデルたちよりもだいぶ小さい1618ccで直列3気筒ターボながら、スペックは、最高出力304馬力（224kW）/6500rpm、最大トルク400Nm（40.8kgm）/3250-4600rpmと排気量のわりにかなり頑張っている。

0-100km/h加速について、GRヤリスとGRカローラについては、ネット上にはいくつか数字が見られるが、トヨタ広報に問い合わせたところ、両車とも正式な公称値はナシとのことだった。

一方で、LBX MORIZO RRはAT、MTとも5.2秒と明記されているので、これを基準に考えると、車両重量が近いGRカローラも同じ5.2秒程度で、軽いGRヤリスは、5秒を切って4.8秒程度になるのではないかと予想される。

十分に速いものの、やはり頂点を争う2台の双璧とはだいぶ差があるのは否めない。