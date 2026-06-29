発生から4日経った南米ベネズエラの大地震の死者は1450人になり、各国のレスキュー隊などが救助活動を急いでいます。こうした中、ロドリゲス暫定大統領への批判が起きています。

【映像】部屋がむき出しになったアパート（現地の様子）

国営テレビは28日、地震による死者は少なくとも1450人、けが人は3150人に達したと明らかにしました。現地では、海外からのレスキュー隊2624人のほか、7876人の市民ボランティアが救助活動を続けているということです。

地震発生から4日経ちましたが、行方不明者を探すサイトにはおよそ4万7000人が登録していて、正確な被害はいまでも分かっていません。

こうした中、ロドリゲス暫定大統領が27日、各国から派遣されているレスキュー隊を集めて感謝を伝える会合を開きました。

現地メディアは、ロドリゲス氏が「国民に代わってお礼を言うため、少しの間、皆さんを任務から引き離した」と発言したことから、政治的パフォーマンスだとSNSなどで非難されていると伝えています。

また、去年、ノーベル平和賞を受賞した野党指導者のマリア・コリナ・マチャド氏が28日、FOXニュースのインタビューでこの地震を受けて「国民と共にあることが私の責務です」と述べ、ベネズエラに帰国する意向を明らかにしました。（ANNニュース）