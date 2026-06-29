森保ジャパン今夜ブラジル戦　現地に各国選手の巨大壁画も　ブラジル優勢予想に三宅キャスター「2-1か同点なら鈴木彩艶スーパーセーブ」

FIFAワールドカップ2026決勝トーナメントの初戦が、いよいよ日本時間の30日午前2時から始まります。

ブラジル戦が行われるアメリカ・ヒューストンから中継で遠藤玲子キャスターがお伝えします。

遠藤玲子キャスター：

後方に見えるのがワールドカップのために作られた壁画なんですが、メッシ選手、隣にクリスティアーノ・ロナウド選手とレジェンドたちが描かれていて、全長50メートル、高さ6メートルと非常に巨大です。こういった壁画が、ヒューストンは街中の至る所にあり、FIFA公認の壁画なんです。

榎並大二郎キャスター：

公認なんですね。街全体で盛り上がっているのが伝わってきます。今の気温はどうですか？

遠藤玲子キャスター：

こちら、今は夜なので気温は28度くらい。風もあるのでそこまで暑くはないんですが、日中は35度を超えて全身から汗が噴き出るくらいの暑さです。そしてそんな灼熱（しゃくねつ）の中、選手たちは前日練習を行いました。暑さにも負けず、選手たちは元気に声を出して和やかな、そしてとてもいい雰囲気で練習が行われていました。スウェーデン戦の前日練習と同じような雰囲気でした。現地で出会った記者にスコアを予想してもらったところ、取材した5人中全員がブラジルが勝つと予想していました。日本をリスペクトしているけど、勝つのはブラジルだと。しかも、2対1で勝つと予想している人が3人いました。

三宅正治キャスター：

皆さん、分かってないね！日本がどれだけ強くなったかを知らないんだよね。（鈴木）彩艶がやってくれると思いますよ。2対1で日本勝利。あるいは、同点のまま終わってPK戦に持ち込んで、彩艶のスーパーセーブがさく裂する！もう見えたね！見えた！

遠藤玲子キャスター：

三宅さんが見えたら間違いないですよね！去年の10月、日本が3対2でブラジルに勝ってるんですよ。森保監督も前日会見で、以前は勝率0％だったが我々にも勝つチャンスがあると分かったのが前回の親善試合だったと思う。ダークホースの優勝候補が日本だという位置付けで戦っていきたい、歴史が変わるようベストを尽くしたいと、あくまで優勝が目標だと力強く語ってくれました。

山崎夕貴キャスター：

目指すは優勝ですから、勝つしかないわけですから。サムライブルーの強さ、チームワーク、ぜひ世界に見せつけてほしいと思います。

遠藤玲子キャスター：

今回のブラジル戦、ブラジルは中4日で戦えるのに対して日本が中3日という日程なんです。コンディションが心配だったんですが今日、上田選手も鎌田選手もリカバリーはしっかりできているから大丈夫というふうに語ってくれました。

三宅正治キャスター：

上田選手はブラジルとの親善試合でも決勝のヘディングシュートを決めてますから、決めてもらいましょう。

遠藤玲子キャスター：

貪欲にゴールを狙ってもらいたいですね。ついに決勝トーナメントの32チームが出そろいました。ブラジルに勝てばベスト16進出なわけですが、ベスト8をかけて戦うのは、コートジボワールとノルウェーの勝者になります。こうやってみると、日本、ブラジルに勝てばいけそうな…。さらにその先はメキシコやイングランドなどと戦う可能性があるということなんですが、三宅さんの予想どおりブラジル突破できれば、優勝見えてくると思います！

三宅正治キャスター：

間違いないね！

榎並大二郎キャスター：

運命の一戦まで10時間を切りました。歴史を変える戦い、見届けましょう。