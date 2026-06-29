愛知県美浜町の人気トマト直売所には、週末になると県内外から多くの客が訪れます。完熟収穫にこだわったオリジナル品種や、金賞を受賞した塩トマトが評判です。

■甘くておいしいこだわりのトマト





愛知県美浜町に18年前にオープンしたトマトの直売所「小鈴ファーム」。週末には多くの客でにぎわう人気店です。



店内には、この道25年の小鈴貴司さんが育てた色鮮やかなトマトがずらりと並びます。

客：

「すごく甘くておいしい」

別の客：

「甘みが全然違います」

小鈴さん：

「品質にこだわっていて、ほかでは売っていない少し高級なトマトです。味に絶対の自信があります」



並ぶトマトは1パック1080円から、中には1500円を超えるものもあり、一般的なスーパーのトマトと比べると高価格帯です。

客：

「車で30分ほどかかりますが、毎週のように来ています」

浜松から来た客：

「絶対手に入れたいから来ました」



愛知県東海市や岐阜県恵那市など、遠方から足を運ぶ客も少なくありません。

■ここでしか味わえないオリジナル品種





人気の理由は、小鈴ファームならではのオリジナル品種にあります。



小鈴さん：

「『とまとの王子さま』は、もともと甘みをDNAに持っている不思議な品種です」



濃厚な味わいながら、みずみずしさと甘さが際立つ「とまとの王子さま」（1350円）。

さらに小鈴ファームでは収穫のタイミングにも強いこだわりがあります。



小鈴さん：

「真っ赤に完熟してから収穫するので、追熟させたトマトよりおいしいです。その代わり日持ちはしません」



収穫するのは完熟した最高の状態のものだけ。そのため流通量が少なく、希少価値の高いトマトとなっています。

オリジナル品種はほかにも。



客：

「毎回ソプラノトマトを買っています。すごくジューシーで大好きです」



果肉がしっかりしてコクのある「ソプラノトマト」（1080円）や、ほどよい酸味と濃い味わいが特徴のミニトマト「こすずちゃん」（1080円）など、多彩なオリジナル品種が並びます。

その中でも今の時期、特に人気なのが「美浜の塩トマト」です。



客：

「いつも買うのは塩トマト。すごく甘くて大ファンです」

別の客：

「味が濃くておいしいです」



地元特産の「美浜の塩」を肥料として使った塩トマトは、高い糖度と柔らかな食感が特徴です。

小鈴さん：

「塩を入れすぎると枯れてしまうので、枯れない程度に少しずつ与えて旨味を引き出しています」



塩によってあえて成長を抑える特殊な栽培方法を研究すること10年。その努力が実を結び、3年前には日本野菜ソムリエ協会主催の「全国トマト選手権」で金賞を受賞しました。

■自慢のトマトで作る絶品マルゲリータ





そんな極上のトマトを使った人気メニューが「とまと農家のマルゲリータ」（1814円）です。

客：

「ソースがすごくおいしい」

別の客：

「トマトの甘さがすごく濃厚です」



自家栽培したトマトで作るソースをたっぷり使ったマルゲリータは、多くの客を魅了しています。



小鈴さん：

「その時季で一番おいしい旬のトマトを使っているので、ソースには絶対の自信があります」

味付けは塩だけ。トマトそのもののおいしさを味わってほしいという思いが詰まっています。



小鈴さん：

「また50点、60点です。一生かかってでも満点にしたいと思っています」



トマトのおいしさをどこまでも追求し続ける、生産者の情熱が詰まった直売所です。



2026年6月8日放送