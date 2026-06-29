乃木坂46・金川紗耶1st写真集、あす発売！ 本人お気に入りの開放感あふれる水着カット公開
乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、本人が1番お気に入りだと語る、白いビキニで撮影されたカットが公開された。
【写真】開放的な表情が魅力的！ 金川紗耶お気に入りの白ビキニカット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
今回解禁されたのは、写真集の中で彼女が1番のお気に入りカットとして挙げた一枚。
「普段は見せることのない、自然体で飾らない表情を撮影してもらえました！」という本人の言葉通り、キラキラと輝くやんちゃんらしい笑顔ながら、ヨーロッパでの非日常を堪能する、開放的な表情が魅力的なカットだ。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。
【写真】開放的な表情が魅力的！ 金川紗耶お気に入りの白ビキニカット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
「普段は見せることのない、自然体で飾らない表情を撮影してもらえました！」という本人の言葉通り、キラキラと輝くやんちゃんらしい笑顔ながら、ヨーロッパでの非日常を堪能する、開放的な表情が魅力的なカットだ。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。