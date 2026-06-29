運命のブラジル戦10時間前…日本代表「Team Cam」最新話公開 30分で2万回再生超「歴史を変える！」「絶対勝つ！」高まる期待
ワールドカップ北中米大会
サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、29日（日本時間30日）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。大一番の10時間前、日本サッカー協会は公式YouTubeチャンネルを更新。代表チームに密着する「Team Cam」最新話を公開すると、わずか30分で2万回再生を超えている。
スウェーデン戦の舞台裏に密着した最新エピソード。チュニジア戦翌日の様子から、普段は見られないミーティングやトレーニングの様子を撮影。中村俊輔コーチの誕生日を祝うシーンやなども収められていた。
大一番のブラジル戦は日本時間30日の深夜2時、米ヒューストンスタジアムでキックオフ。日本がW杯でブラジルと対戦するのは2度目。前回対戦は2006年ドイツ大会で、1-4で敗れている。コメント欄では、「ブラジルに勝って歴史を変える！」「夜中だろうと一緒に応援しよう!!」「明日絶対勝つぞ日本!!!」などの声が上がった。
勝てば次戦はコートジボワール―ノルウェー戦の勝者と戦う。
（THE ANSWER編集部）