ワールドカップ北中米大会

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、29日（日本時間30日）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。大一番の10時間前、日本サッカー協会は公式YouTubeチャンネルを更新。代表チームに密着する「Team Cam」最新話を公開すると、わずか30分で2万回再生を超えている。

スウェーデン戦の舞台裏に密着した最新エピソード。チュニジア戦翌日の様子から、普段は見られないミーティングやトレーニングの様子を撮影。中村俊輔コーチの誕生日を祝うシーンやなども収められていた。

大一番のブラジル戦は日本時間30日の深夜2時、米ヒューストンスタジアムでキックオフ。日本がW杯でブラジルと対戦するのは2度目。前回対戦は2006年ドイツ大会で、1-4で敗れている。コメント欄では、「ブラジルに勝って歴史を変える！」「夜中だろうと一緒に応援しよう!!」「明日絶対勝つぞ日本!!!」などの声が上がった。

勝てば次戦はコートジボワール―ノルウェー戦の勝者と戦う。



（THE ANSWER編集部）