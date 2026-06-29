英興行大手マッチルーム・ボクシングのエディ・ハーン会長が、ＷＢＡスーパー、ＷＢＣ正規、ＩＢＦ世界ヘビー級王座を返上すると表明したオレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝が次戦で元ＷＢＣ王者デオンティ・ワイルダー（４０）＝米国＝と対戦したい希望を持っていることを明かしたと、米ボクシング専門メディア「ボクシング・シーン」が２８日（日本時間２９日）、報じた。

ハーン氏は２７日にＤＡＺＮで、ウシクが同世代の主要なヘビー級選手全員を倒すという強い意志を持っていることから、次戦相手にワイルダーを選んだ動機になっていると語ったもの。ハーン氏は３つのベルトを返上した翌日に契約が成立したことを示唆したという。実際、ウシクは昨年１１月にタイで開催されたＷＢＣ総会でボクシング・シーンなどに語ったことに改めて触れ、アンソニー・ジョシュア（３６）、タイソン・フューリー（３７）、ダニエル・デュボア（２８）＝いずれも英国＝らに２度ずつ勝っており、彼らに加えてワイルダーも倒したいと語っていた。

ウシクは２６日にＳＮＳで３つの王座返上を表明。ただ、３団体の王座は返上するが、ボクシング界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」の認定王座は引き続き保持するという。ウシクはリング誌選定のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で１位の世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に続き、２位に名を連ねている。

ウシクは今年５月、エジプト・ギザのピラミッド前特設リングでキックボクシング元ＧＬＯＲＹ世界ヘビー級王者のリコ・バーホーベン（３７）＝オランダ＝の挑戦を受け、苦戦の末に１１回２分５９秒ＴＫＯ勝ち。１０回終了時の採点はジャッジ２者が９５―９５、１者が９６―９４でバーホーベンを支持しており、１１回のレフェリーの試合ストップのタイミングが物議を醸していた。バーホーベンはウシクの王座返上を受け、ＳＮＳで「リマッチの時だ」と反応している。

戦績はウシクが２５戦全勝（１６ＫＯ）、ワイルダーが４５勝（４３ＫＯ）４敗１分け。